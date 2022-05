Onde assistir Nantes x Rennes ao vivo, horário e escalações hoje (11/05)

Em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Francês, as equipes de Nantes e Rennes se enfrentam a partir das 16h (Horário de Brasília), no Stade de la Beaujoire, em Nantes, na França. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir Nantes x Rennes para não perder nenhum lance.

Onde assistir Nantes x Rennes ao vivo?

O jogo do Nantes e Rennes hoje será transmitido ao vivo no Star +, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

O assinante da plataforma Star + pode acompanhar de todo o Brasil o confronto desta quarta-feira, pelo Campeonato Francês ao vivo.

É importante ressaltar que o serviço de streaming pode ser encontrado no celular, tablet, computador pelo site oficial ou até mesmo na smart TV.

Informações do jogo do Nantes x Rennes hoje:

Data: 11/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Stade de la Beaujoire, em Nantes, na França

Onde assistir: Star +

Prováveis escalações de Nantes x Rennes:

Escalação do Nantes: Lafont; Pallois, Appiah, Sylla; Merlin, Chrivella, Cyprien, Moutossamy, Coco; Kolo Muani e Simon. Técnico: Antoine Kombouaré

Escalação do Rennes: Alemdar; Traoré, Omari, Santamaría, Truffert; Majer, Martin, Tait; Bourigeaud, Laborde e Terrier. Técnico: Bruno Génésio

Nantes e Rennes no Campeonato Francês

Campeão da Copa da França no fim de semana, o Nantes concentra as suas atenções para o Campeonato Francês pela reta final da temporada. Em 9º lugar com 51 pontos, o time tem chances mínimas de conquistar vaga em torneios internacionais mas, ainda assim, promete manter a confiança e se esforçar com o apoio da torcida nesta quarta.

Do outro lado, o Rennes vem na 4ª posição com 62 pontos, ou seja, ainda está no páreo pela vaga na Champions da próxima temporada, tendo seis pontos a menos que o Olympique, atual vice-campeão da tabela. Se vencer o jogo desta quarta e os próximos, e as equipes de RC Strasbourg, Monaco, Nice e Olympique tropeçarem, aí tem a vaga garantida para o ano que vem.

Retrospecto de Nantes x Rennes:

A última vez que as equipes de Nantes e Rennes se enfrentaram aconteceu em 22 de agosto de 2021, pela temporada atual, na 3ª rodada do Campeonato Francês.

Jogando em casa, no Roazhon Park, o Rennes venceu o jogo por 1 a 0, com gol de Martin Terrier.

Confira no vídeo como foi a conquista do título da Copa da França do Nantes no fim de semana.