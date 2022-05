Onde assistir Olympique de Marseille x Lyon ao vivo e horário (01/05)

Neste domingo, Olympique de Marseille e Lyon se enfrentam a partir das 15h45 (Horário de Brasília), no Stade Vélodrome, em Marseille, pela 35ª rodada do Campeonato Francês na reta final da temporada. Confira a seguir onde assistir Olympique de Marseille x Lyon ao vivo.

Com o campeão já definido, os anfitriões jogam somente para carimbar o passaporte para a Champions do ano que vem, enquanto os visitantes buscam entrar na zona de classificação sob o mesmo objetivo.

Onde assistir Olympique de Marseille x Lyon?

Onde assistir o jogo do Olympique de Marseille e Lyon hoje ao vivo vai ser no canal ESPN e Star +, a partir das 15h45, no horário de Brasília.

Com exclusividade, o canal da ESPN transmite o clássico francês neste domingo para todos os estados do Brasil, através de operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming da Disney, disponível para computador, tablet, smart TV ou principalmente no celular.

Para assinar a plataforma basta entrar no site oficial, encontrar o melhor plano para o seu bolso e curtir tudo o que o catálogo oferece, principalmente os jogos de futebol.

Informações do jogo do Olympique de Marseille x Lyon hoje:

Data: 01/05/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Stade Vélodrome, em Marseille

Onde assistir: ESPN e Star +

Em segundo lugar no Campeonato Francês, o Olympiquye só cumpre tabela neste fim de semana para confirmar a sua classificação até a Champions League do ano que vem. Em toda a temporada, fez dezenove vitórias, oito empates e sete derrotas em campo.

Enquanto isso, os visitantes buscam os três pontos no clássico para alcançar a zona de classificação, buscando uma vaga em torneios internacionais nesta reta final da temporada. O time tem cinco pontos a menos que o último colocado das primeiras posições.

+ Quais são os maiores campeões do Campeonato Francês?

Escalação do Olympique de Marseille x Lyon:

Escalação do Olympique de Marseille: Pau Lopez, Caleta-Car, Luan Peres, Saliba, Pol Lirola, Gueye, Gerson, Guendouzi, Milik, Payet e Harit

Escalação do Lyon: Anthony Lopez, Gusto, Jerome Boateng, Lukeba, Emerson, Caqueret, Thiago Mendes, Lucas Paquetá, Toko-Ekambi, Dembele e Faivre

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Aproveite e siga o DCI no Google News