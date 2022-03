Onde assistir Olympique x Monaco hoje e horário ao vivo (06/03)

Olympique e Monaco se enfrentam neste domingo, 06/03, pela 27ª rodada do Campeonato Francês de 2022. A partida vai começar às 16h45, no Stade Vélodrome, e tem transmissão do canal Star +, no streaming por assinatura. A seguir, conheça os detalhes de onde assistir Olympique x Monaco hoje.

Onde assistir Olympique x Monaco

O jogo do Olympique x Monaco hoje, 6 de março, vai passar no streaming Star +, a partir das 16h45, horário de Brasília, no Campeonato Francês de 2022.

A plataforma de streaming Star + está disponível e pode ser assinada no site (www.starplus.com) ou aplicativo

Informações do jogo do Olympique x Monaco hoje

Data: 06/03/2022

Horário: 16h45(Horário de Brasília)

Local: Stade Vélodrome

Onde assistir jogo de hoje: Star +

Últimos jogos Olympique x Monaco

11/09/2021 – Monaco 0 x 2 Olympique – Campeonato Francês

23/01/2021 – Monaco 3 x 1 Olympique – Campeonato Francês

12/12/2020 – Olympique 2 x 1 Monaco – Campeonato Francês

Relembre o último jogo entre Olympique e Monaco.

Escalações de Olympique e Monaco

Olympique: López; Peres, Caleta-Car, Saliba, Lirola; Guendouzi, Kamara, Gerson, Payet; Dieng, Under

Monaco: Nubel; Aguilar, Disasi, Maripán, Caio Henrique; Tchouameni, Lucas, Gelson Martins, Volland; Diop, Ben Yedder

O time do Olympique entra em campo neste domingo depois de empatar com o Troyes na última rodada do Campeonato Francês. Agora, em casa diante de um grande oponente, terá o dobro de trabalho pelo confronto da competição. Em terceiro lugar com 47 pontos, o elenco busca o resultado para garantir uma vaga na Champions do ano que vem.

Enquanto isso, o Monaco vem em décimo lugar no Campeonato Francês com 38 pontos, isto é, venceu dez partidas, empatou oito e perdeu também oito na competição até aqui. Por isso, deve se esforçar ao máximo com os seus melhores jogadores em campo para levar para casa os três pontos e, então, subir na tabela em busca da ponta.

