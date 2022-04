Onde assistir Rennes x Monaco ao vivo e horário hoje (15/04)

Alerta de jogão hoje! Abrindo a 32ª rodada do Campeonato Francês, as equipes de Rennes e Monaco se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Roazhon Park, em Rennes, na França. Para ficar ligado em todos os lances do confronto, saiba onde assistir Rennes x Monaco ao vivo.

Seis pontos separam as duas equipes na parte de cima da tabela. De um lado, o Rennes segue brigando pela vaga na Champions, enquanto o Monaco promete fazer de tudo para recuperar o seu favoritismo na temporada.

Onde assistir Rennes x Monaco

A partida entre Rennes e Monaco hoje, sexta-feira em 15 de abril de 2022, vai passar no canal ESPN 4 (TV paga) e Star + (Serviço de Streaming), a partir das 16h, no horário de Brasília.

A emissora da ESPN é a grande responsável por transmitir a partida do Campeonato Francês hoje. Por isso, para o torcedor ter acesso total do duelo, é preciso obter o canal na operadora de TV por assinatura que possui.

Agora, se prefere assistir online, aí pode encontrar através do Star +, serviço de streaming por assinatura da Rede Disney. A plataforma está disponível pelos valores de R$32,90 até R$45,90 por mês, onde o serviço oferece filmes, séries, documentários e esportes ao vivo para o torcedor.

Data: 15/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Roazhon Park, em Rennes, na França

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

+ Quais são os maiores campeões do Campeonato Francês?

Rennes e Monaco no Campeonato Francês

A surpresa da temporada no Campeonato Francês é, sem dúvidas, o Rennes. A equipe aparece em terceiro lugar com 56 pontos, acumulando dezessete vitórias em 31 partidas disputadas, além de cinco empates e nove derrotas apenas em campo. Por isso, o grupo conta com o apoio da torcida apaixonada nesta sexta para buscar os três pontos e seguir vivo na briga pela vaga da Champions.

Enquanto isso, o Monaco aparece na sexta posição com 50 pontos, ou seja, ainda tem chances de se classificar para uma competição internacional até o fim desta temporada europeia, seja ela a Champions, Liga Europa ou até mesmo a Conference League. Dessa maneira, vai manter a escalação original para levar para casa os três pontos.

Escalação do Rennes x Monaco

Escalação do Rennes: Alemdar, Traoré, Omari, Aguerd, Truffert, Martin, Santamaria, Terrier, Majer, Bourigeaud e Laborde

Escalação do Monaco: Alexander Nubel, Aguilar, Disasi, Badiashile, Caio Henrique, Tchouameni, Fofana, Golovin, Vanderson, Ben Yedder e Boadu

Último jogo de Rennes x Monaco

Monaco 2 x 1 Rennes – 22/12/2021 – Campeonato Francês

Monaco 2 x 1 Rennes – 16/05/2021 – Campeonato Francês

Rennes 2 x 1 Monaco – 19/09/2020 – Campeonato Francês

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo.

