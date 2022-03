Confira onde vai passar o jogo do PSG hoje. Foto: Reprodução / C. Gavelle / PSG

Equipe do Paris entra em campo buscando aumentar a sua vantagem na liderança do Campeonato Francês

Onde vai passar jogo do Monaco x PSG ao vivo na TV e horário – 20/03

O líder PSG enfrenta o Monaco neste domingo, a partir das 09h0, pela 29ª rodada do Campeonato Francês, no Stade Louis II. A seguir, confira todas as informações e saiba onde vai passar jogo do Monaco x PSG ao vivo.

O time do Monaco vem de empate diante do Braga pelas oitavas da Liga Europa, enquanto o Paris venceu o Bordeaux no último fim de semana.

Onde vai passar jogo do Monaco x PSG ao vivo

O jogo do Monaco e PSG vai passar ao vivo no canal ESPN e streaming Star +, a partir das 09h, horário de Brasília para todos os estados do Brasil.

A plataforma do Star + pode ser encontrada para assinar através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

Escalações de Monaco x PSG

Eliminado pelo Braga na Liga Europa, o Monaco agora tende a focar 100% no Campeonato Francês, já que não disputa outra competição neste momento. Em nona posição com 41 pontos, o grupo coleciona onze vitórias, oito empates e nove derrotas na temporada e, dessa maneira, promete colocar todo o seu empenho no confronto deste domingo para alavancar sua campanha.

Provável Monaco: Nubel, Badiashile, Caio Henrique, Disasi, Aguilar, Tchouameni, Fofana, Volland, Golovin, Gelson Martins e Ben Yedder

Enquanto isso, o PSG ainda se recupera do vexame que marcou a sua temporada após a eliminação diante do Real Madrid na Champions. Em primeiro lugar no Campeonato Francês, o grupo coleciona 65 pontos, ou seja, vantagem de quinze pontos diante do segundo colocado, praticamente o favorito. Se vencer hoje, consegue aumentar esse número.

Provável PSG: Donnarumma (Navas), Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes, Gueye, Danilo Pereira, Verratti, Messi, Mbappé e Neymar

Monaco x PSG último jogo

A última vez que Monaco e PSG se encontraram foi em 12 de dezembro de 2021, pela décima oitava rodada do Campeonato Francês na temporada atual.

Com o resultado final de 2 a 0, a equipe do Paris venceu o Monaco com dois gols de Mbappé. Confira a seguir alguns dos últimos resultados.

19/05/2021 – Monaco 0 x 2 PSG – Copa da França

21/02/2021 – PSG 0 x 2 Monaco – Campeonato Francês

20/11/2020 – Monaco 3 x 2 PSG – Campeonato Francês

Confira no vídeo a seguir um dos últimos jogos entre os times.

