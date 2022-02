Onde vai passar jogo do PSG x Rennes hoje, horário e escalações – 11/02

Confira onde assistir ao jogo do PSG hoje. Foto: Reprodução / C. Gavelle / PSG

O PSG enfrenta o Rennes nesta sexta-feira (11/02), em confronto válido pela abertura da 24ª rodada do Campeonato Francês a partir das 17h (Horário de Brasília), jogando no Parc des Princes, a casa do Paris. Dessa maneira, saiba as escalações, horários e onde assistir o jogo do PSG hoje.

Onde assistir jogo do PSG hoje

O canal ESPN (TV paga) e o Star + (Serviço de Streaming) vão passar o jogo do PSG e Rennes nesta sexta-feira a partir das cinco horas da tarde para todos os assinantes do Brasil.

A plataforma está disponível no site (www.starplus.com) com diferentes pacotes e serviços, onde os valores vão de R$32,90 até R$45,90.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Parc des Princes

TV: ESPN

Online do jogo do PSG hoje: Star +

O técnico Pochettino, do PSG, não conta com Neymar, Sergio Ramos, Ander Herrera, Letellier e Edouard Michut.

Do outro lado, o Rennes não tem novas baixas.

Escalação do PSG: Donnarumma (Navas); Marquinhos, Hakimi, Kimpembe, Nuno Mendes; Paredes, Pereira, Verratti; Mbappe, Messi, Di Maria

Escalação do Rennes: Alemdar; Traoré, Omari, Aguerd, Meling; Majer, Martin, Santamaria; Bourigeaud, Laborde, Terrier

Escalação de PSG x Rennes

PSG: Em primeiro lugar com 56 pontos, o Paris Saint-Germain possui uma vantagem de treze pontos com o vice-líder do Campeonato Francês depois de vencer dezessete partidas que disputou na temporada. Por isso, se o PSG vencer o jogo de hoje, consegue aumentar a sua vantagem e, consequentemente, se isolar na ponta.

RENNES: Do outro lado, o Rennes aparece em quinto lugar da tabela com 37 pontos. O grupo mantém vivo o sonho de conquistar uma vaga na Champions League para o ano que vem e, para isso, precisa terminar o campeonato entre as três primeiras posições.

Veja como foi o último jogo do PSG x Rennes.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI