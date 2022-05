Onde vai passar o jogo do PSG hoje ao vivo, horário e escalações (14/05)

Já consagrado campeão francês, o PSG viaja para enfrentar o Montpellier neste sábado, 14 de maio, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Stade de la Mosson, na cidade de Montpellier, pela 37ª rodada do Campeonato Francês, a penúltima rodada da temporada. Confira a seguir onde vai passar o jogo do PSG hoje ao vivo.

Onde vai passar o jogo do PSG hoje ao vivo?

Onde vai passar o jogo do PSG hoje ao vivo vai ser no Star +, serviço de streaming, a partir 16h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o streaming da Disney vai exibir para todos os estados do Campeonato Francês neste sábado através de sua plataforma.

O Star + está disponível pelo aplicativo de celular, no site (www.starplus.com), no tablet, computador e também pela smart TV. Porém, verifique se o seu aparelho é compatível e se oferece a opção de baixar o streaming.

Informações do jogo Montpellier x PSG hoje:

Data: 14/05/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Stade de la Mosson, na cidade de Montpellier

Onde assistir: Star +

+ Quais são os maiores campeões do Campeonato Francês?

Montpellier e PSG no Campeonato Francês

Sem ganhar uma partida por cinco rodadas, o Montpellier vê no jogo deste sábado a oportunidade de dar a volta por cima e garantir uma melhor posição. Tem como adversário o atual campeão e, dessa maneira, terá de suar a camisa dentro de campo. O time somente cumpre tabela, sem chances de rebaixamento ou classificação, ocupando a 13ª posição com 43 pontos.

Do outro lado, o Paris Saint-Germain já é o campeão do Campeonato Francês de 2022. De maneira antecipada, o clube da capital francesa levantou o seu troféu de número 10, empatando com o Saint-Etienne na lista de maiores vencedores. Em primeiro lugar contabiliza 80 pontos com vinte e quatro vitórias, oito empates e quatro derrotas.

Escalação do Montpellier x PSG hoje:

Caballa, Savanier e Omlin seguem em tratamento no departamento médico do time e por isso não inaptos para jogar neste sábado.

Provável escalação do Montpellier: Bertaud; Cozza, Estève, Sakho; Chotard, Ristic, Leroy, Souquet; Mollet, Mavididi e Germani. Técnico: Olivier Dall’Oglio

O boletim médico do PSG confirmou que Diallo, Julian Draxler, Icardi e Leandro Paredes estão fora do jogo deste sábado.

Provável escalação do PSG: Navas (Donnarumma); Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Nuno Mendes; Danilo Pereira, Verratti; Michut, Messi, Di Mária e Mbappé. Técnico: Pochettino

Montpellier x PSG último jogo

O último jogo entre os times de Montpellier e PSG aconteceu em 25 de setembro de 2021, 8ª rodada do Campeonato Francês, na temporada atual.

Jogando no Parc des Princes, o time de Paris levou a melhor por 2 x 0, com gols de Julian Draxler e Gana Gueye.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.