Onde vai passar o jogo do PSG hoje? Saiba o horário e canal (29/04)

Já campeão francês, o PSG entra em campo para enfrentar o RC Strasbourg nesta sexta-feira, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Stade de la Meinau, em Estrasburgo, pela 35ª rodada do Campeonato Francês na reta final da temporada. Para saber onde vai passar o jogo do PSG hoje, confira na reportagem a seguir.

O time da casa sonha em alcançar a parte de cima da tabela para conquistar uma vaga em competições internacionais no ano que vem. Do outro lado, o Paris apenas cumpre tabela, coroado campeão da temporada com antecedência.

Onde vai passar o jogo do PSG hoje?

Onde vai passar o jogo do PSG hoje? O canal da ESPN e Star + é quem vai transmitir o jogo do PSG, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

O canal da ESPN transmite ao vivo para todos os estados do Brasil através de operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e Oi.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming também por assinatura, disponível no site (www.starplus.com) por diferentes valores.

Informações do jogo do RC Strasbourg x PSG hoje:

Data: 29/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Stade de la Meinau, em Estrasburgo

Onde assistir: ESPN e Star +

Ocupando a 6ª posição com 56 pontos, o RC Strasbourg tem apenas um ponto a menos do que o último classificado em competições internacionais. Por isso, o grupo vai buscar a vitória de todas as maneiras no jogo de hoje para chegar até a zona de classificação.

Do outro lado, o PSG é o campeão do Campeonato Francês na temporada. O elenco de Pochettino consagrou-se o vencedor com antecedência de rodadas e, por isso, apenas cumpre tabela. Em primeiro lugar, tem 78 pontos, sendo a diferença 13 pontos com o segundo.

Escalação de RC Strasbourg x PSG

Escalação do RC Strasbourg: ​Sels, Guilbert, Perrin, Nyamsi, Djiku, Caci, Prcic, Thomasson, Bellegarde, Gameiro e Ajorque

Escalação do PSG: Donnarumma (Navas), Marquinhos, Sergio Ramos, Kimpembe, Hakimi, Verratti, Gueye, Nuno Mendes, Neymar, Messi e Mbappé

Confira no vídeo a seguir como foi o treino do Paris para o jogo de hoje.

Últimos jogos de RC Strasbourg e PSG

RC Strasbourg:

Troyes 1 x 1 RC Strasbourg (Campeonato Francês)

RC Strasbourg 2 x 1 Rennes (Campeonato Francês)

Lille 1 x 0 RC Strasbourg (Campeonato Francês)

PSG:

PSG 2 x 1 Olympique (Campeonato Francês)

Angers 0 x 3 PSG (Campeonato Francês)

PSG 1 x 1 Lens (Campeonato Francês)

