Com Neymar e Messi, PSG entra em campo neste domingo, 3 de abril de 2022, no Campeonato Francês

Onde vai passar o jogo do PSG x Lorient ao vivo hoje e horário (03/04)

PSG e Lorient disputam neste domingo, a partir das 15h45 (Horário de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Francês em 2022, no Parc des Princes, em Paris. A seguir, saiba todos os detalhes da transmissão e onde vai passar o jogo do PSG hoje ao vivo.

O Paris perdeu para o Monaco na última rodada, enquanto o Lorient empatou com o RC Strasbourg.

Onde vai passar o jogo do PSG hoje ao vivo

O jogo do PSG e Lorient hoje vai passar ao vivo no Star +, a partir das 15h45, pelo horário de Brasília.

Somente o serviço de streaming Star +, é quem vai transmitir o jogo do Campeonato Francês de hoje. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo no Android e iOS pelos valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Onde assistir: Star +

Que horas vai passar PSG x Lorient hoje: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Parc des Princes, em Paris

Data: 03/04/2022

Provável escalação de PSG x Lorient

Escalação do PSG: Donnarumma, Kimpembe, Nuno Mendes, Marquinhos, Hakimi, Pereira, Verratti, Gueye, Messi, Neymar e Mbappé

Escalação do Lorient: Dreyer, Mendes, Laporte, Petrot, Goff, Lemoine, Laurienté, Monconduit, Abergel, Boisgard e Moffi

O Paris tem larga vantagem na liderança pelo Campeonato Francês e, por isso, só entra em campo neste domingo buscando aumentar esse número com relação aos outros. Em primeiro lugar, tem 65 pontos, o total de doze pontos com o segundo colocado, contabilizando vinte vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

Enquanto isso, o Lorient aparece em décimo sexto lugar com 28 pontos, ou seja, luta contra o rebaixamento até a segunda divisão para a próxima temporada. Convocando os melhores jogadores do plantel para entrarem em campo neste domingo, o grupo precisa de confiança e força exemplar para ter os três pontos ao final do jogo.

PSG x Lorient último jogo

22/12/2021 – Lorient 1 x 1 PSG – Campeonato Francês

31/01/2021 – Lorient 3 x 2 PSG – Campeonato Francês

16/12/2020 – PSG 2 x 0 Lorient – Campeonato Francês

Confira o último jogo a seguir no vídeo entre os dois.

