Qual canal vai passar jogo do PSG x Olympique de Marseille e horário

Confira onde vai passar o jogo do PSG hoje. Foto: Reprodução / C. Gavelle / PSG

Tem Neymar, Messi e Mbappé em campo hoje. As equipes de PSG e Olympique de Marseille se enfrentam neste domingo, a partir das 15h45 (Horário de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Francês no Parc des Princes, em Paris. Para não perder nenhum lance do clássico, saiba onde vai passar o jogo do PSG hoje.

Líder do torneio, o PSG vem de vitória contra o Clermont, enquanto o Olympique ganhou do PAOK na Conference League durante a semana.

Qual canal vai passar jogo do PSG

O jogo do PSG e Olympique de Marseille hoje vai ser transmitido no Star +, serviço de Streaming, a partir das 15h45, pelo horário de Brasília.

Para a surpresa da torcida, o jogo do PSG hoje não vai passar na TV. Por isso, a única opção é assistir através do Star +, serviço de streaming da Disney.

Para obter a plataforma, basta entrar no site (www.starplus.com), escolher o melhor pacote sob os preços de R$32,90 até R$45,90 por mês e tornar-se membro. O streaming funciona no computador, tablets, smartphones e também na smarTV.

Data: 17/04/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Parc des Princes, em Paris

Onde assistir: Star +

PSG e Olympique de Marseille no Campeonato Francês

Líder do Campeonato Francês com 71 pontos, o Paris Saint-Germain aumenta a diferença se ganhar o jogo deste domingo. O técnico Pochettino deve utilizar Mbappé, Messi e Neymar em campo já que não disputa mais a Champions, eliminado pelo Real Madrid nas oitavas. Neste momento, o seu único foco é o Campeonato Francês.

Do outro lado, o Olympique vem em segundo lugar com 59 pontos, com doze pontos a menos que o rival do jogo deste domingo. Os visitantes sabem que não são os favoritos no clássico francês, mas mesmo assim o técnico Sampaoli faz questão de mostrar o seu bom futebol com as melhores peças do elenco hoje.

Escalação do PSG x Olympique de Marseille

Escalação do PSG: Donnarumma, Kimpembe, Nuno Mendes, Marquinhos, Hakimi, Verratti, Danilo Pereira, Gueye, Messi, Neymar e Mbappé

Escalação do Olympique de Marseille: Mandanda, Saliba, Lirola, Caleta-Car, Luan Peres, Guendouzi, Kamara, Gerson, Payet, Under e Dieng

Último jogo do PSG x Olympique de Marseille

Olympique de Marseille 0 x 0 PSG – 24/10/2021 – Campeonato Francês

Olympique de Marseille 0 x 2 PSG – 07/02/2021 – Campeonato Francês

PSG 2 x 1 Olympique de Marseille – 13/01/2021 – Supercopa da França

Confira no vídeo a seguir como foi um dos últimos jogos entre os dois times.

