Rennes x Nice: onde assistir ao jogo do Campeonato Francês (26/02)

Rennes e Nice se enfrentam nesta sexta-feira (26) a partir das 17h (horário de Brasília), no Route de Lorient, abrindo a 27ª rodada do Campeonato Francês. Equipes anfitriã pode alcançar as primeiras posições se vencer. Então, saiba a seguir onde assistir ao torneio.

Rennes x Nice: onde assistir ao jogo do Campeonato Francês?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Onefootball. Ademais, você pode assistir em dois lugares:

Através do aplicativo em seu celular

No site oficial do Onefootball ao vivo

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe do Rennes aparece em 8º com trinta e oito. Portanto se garantir os três pontos hoje, pula para a 5ª posição com quarenta e um, desbancando o Lens e chegando ainda mais perto das primeiras posições. Para o confronto de hoje, a equipe não conta com Tait e Da Silva.

Por outro lado, o Nice briga para não chegar até a zona de rebaixamento. Em 16º com vinte e nove pontos, possui assim oito vitórias, cinco empates e treze derrotas. Dessa maneira, para o jogo desta sexta, a equipe visitante não tem Adelaide, Rony Lopes e Dante.

Possíveis escalações

- PUBLICIDADE -

Possível Rennes: Gomis; Truffert, Aguerd, Nyamsi, Traoré; Bourigeaud, Nzonzi, Martin; Doku, Terrier, Guirassy.

Possível Nice: Benítez; Pelmard, Todibo, Saliba, Kamara; Claude Maurice, Boudaoui, Lees Melou; Gouiri, Maolida, Ndoye.

Últimos jogos de Rennes e Nice

Pela 26ª rodada do Campeonato Francês, ambas as equipes jogaram no último domingo (21). Primeiro o Rennes foi derrotado pelo Montpellier por 2 a 1 jogando fora de casa.

Enquanto isso, o Nice também perdeu pelo mesmo resultado para o Metz, mas desta vez em casa.

Veja os melhores memes da vitória do Flamengo no Brasileirão