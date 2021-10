Saint-Étienne x Angers: onde vai passar o jogo de hoje AO VIVO – 22/10

As equipes de Saint-Étienne x Angers se enfrentam nesta sexta-feira, 22/10, a partir das 16h(horário de Brasília), pela décima priemira rodada do Campeonato Francês no Stade Geoffroy-Guichard. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Saint-Étienne x Angers: onde assistir ao vivo? O confronto entre Saint-Étienne e Angers não tem transmissão pela TV, sendo a plataforma Star+, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, a única responsável por passar o jogo de hoje ao vivo.

Data: 22 de outubro de 2021

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Stade Geoffroy-Guichard, cidade de Saint-Étienne, na França

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Saint-Étienne x Angers

O time da casa não poderá contar com Youssouf, expulso na rodada passada, além do goleiro Green, Miguel Trauco e Kolo. Já os visitantes não tem Khaled, Bamba e El Melali.

Saint-Étienne: Bajic; Nade, Moukoudi, Camara, Sow; Neyou, Diousse; Nordin, Boudebouz, Bouanga; Khazri

Bajic; Nade, Moukoudi, Camara, Sow; Neyou, Diousse; Nordin, Boudebouz, Bouanga; Khazri Angers: Bernardoni; Manceau, Traoré, Thomas; Capelle, Mendy, Mangani, Cabot; Fulgini, Cho, Boufal

Principais informações sobre o jogo de hoje

O time do Saint-Étienne está na lanterna do Campeonato Francês com apenas 4 pontos, ou seja, ainda não venceu, contando quatro empates e seis derrotas. Dessa maneira, se quiser a recuperação para subir na tabela e permanecer na elite do futebol francês, tem que ganhar o jogo de hoje seja como for, além de torcer por tropeços dos rivais.

Enquanto isso, o time do Angers apresentou bom desempenho na rodada passada diante do PSG fora de casa. Agora, nesta sexta-feira, busca a vitória para terminar o dia em segundo lugar na classificação do campeonato com 19 pontos, colado no adversário parisiense da temporada.

Leia também – Quais são os maiores campeões do Campeonato Francês?