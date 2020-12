PSG x Lorient: onde assistir e escalações do jogo de hoje (16/12)

PSG e Lorient se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 17h, no Parc des Princes, pela décima quinta rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. Para retomar a liderança, a equipe da capital francesa precisa vencer e torcer por tropeços do Lille e Lyon, que também jogam hoje. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

PSG x Lorient: onde assistir?

A partida entre PSG e Lorient tem transmissão do aplicativo Onefootball, às 17h (Horário de Brasília).

Veja também: France Football elege Bola de Ouro Dream Team com três brasileiros

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como estão as equipes na temporada?

Em terceiro lugar, o Paris possui vinte e oito pontos. Na rodada passada, foi superado pelo Lyon por 1 a 0 e, assim, perdeu a liderança. Agora, precisa vencer e torcer contra os rivais que também jogam hoje. Dessa maneira, possui dez vitórias e quatro derrotas. Nas oitavas da Champions League, vai enfrentar o Barcelona.

Enquanto isso, a equipe visitante aparece em 17º, com apenas onze pontos. Assim, tem que ganhar de qualquer maneira para escapar da zona de rebaixamento. No campeonato, venceu três jogos, empatou dois e perdeu nove.

Possíveis escalações de PSG x Lorient

Tuchel não pode contar com Icardi, Sarabia, Bernat, Marquinhos e Diallo que, de acordo com o site oficial do clube, só retorna em janeiro.

Neymar, que se machucou na partida contra o Lyon, também é baixa.

Provável PSG: Navas; Kurzawa, Kehrer, Kimpembe, Pereira; Gueye, Rafinha, Herrera (Verratti); Di Maria, Mbappe, Kean.

🎙️ Thomas Tuchel : « @neymarjr sera peut-être de retour contre Lille ce dimanche. Il y aura de nouveaux examens demain. Il y a un espoir mais aucune certitude.. »https://t.co/KnmXbCwRyD#PSGlive — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 15, 2020

Para os visitantes, Delaplace e Boisgard, que estiveram em campo no jogo passado, agora não aparecem no plantel de convocados. Portanto, o técnico Pélissier deve realizar mudanças.

Provável Lorient: Nardi; Le Goff, Morel, Gravillon, Fontaine; Chalobah, Lemoine, Abergel; Laurienté, Hamel e Wissa.

Confira todos os jogos da rodada do Francês

Além deste confronto, a décima quinta rodada do Campeonato Francês também traz outras nove partidas nesta quarta. Ademais, você pode assistir a todas elas no aplicativo Onefootball.

Montpellier x Metz – 15h

Reims x Nantes – 15h

Dijon x Lille – 15h

Nimes x Nice – 15h

Angers x RC Strasbourg – 15h

Bordeaux x Saint-Étienne – 17h

Lyon x Stade Brestois – 17h

Monaco x Lens – 17h

Rennes x Olympique – 17h