Recuperado, Neymar deve integrar a equipe do PSG em decisão

Depois de desfalcar o PSG por um mês devido a uma entorse no tornozelo esquerdo, Neymar está de volta ao time parisiense. Segundo o site oficial do clube, o brasileiro voltou a treinar com a equipe e está disponível para entrar em campo na grande decisão da Supercopa da França. Então, veja quando deve acontecer a volta do atacante.

Lesão de Neymar

Em partida contra o Lyon em dezembro pelo Campeonato Francês, Neymar recebeu uma dura entrada do também brasileiro Thiago Mendes. O jogador teve de ser substituído na hora. Mais tarde, foi constatado uma entorse no tornozelo esquerdo, de acordo com o boletim oficial da equipe francesa.

Tá aí o momento da lesão do Neymar. Falta cometida pelo também brasileiro Thiago Mendes no último minuto de jogo. Parece que foi sério. Neymar chorando. Saiu de maca. VAR expulsou o volante do Lyon. pic.twitter.com/1LCRtqHWrG — 🇫🇷🏆 Filipe Frossard Papini (@FilipeDidi) December 13, 2020

Então, desde o mês passado, o atacante permaneceu em recuperação. Entretanto, mesmo fora dos gramados Neymar continuou a ser notícia na mídia, principalmente depois de supostamente realizar uma festa em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para 500 convidados em plena pandemia. O ocorrido chamou a atenção da midía nacional e internacional.

Próximo compromisso do PSG

O PSG tem uma decisão pela frente. Na quarta-feira (13), joga a final da Supercopa da França diante do Olympique, às 17h (Horário de Brasília), no Stade Bollaert-Delelis, na cidade de Lens.

Neymar deve estar em campo vestindo a camisa do Paris, já que a partida é inegavelmente importante. Além disso o site ofical do Paris divulgou em boletim médico que o brasileiro foi liberado pelo departamento médico. Em entrevista coletiva, Mauricio Pochettino confirmou que o jogador brasileiro está apto para integrar o time titular, mas só tomará a decisão na manhã de quarta.

Este pode ser o primeiro título conquistado pelo novo técnico, Pochettino, apresentado no início deste mês, substituindo Thomas Tuchel.