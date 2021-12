Lille x Auxerre: onde assistir e horário da Copa da França hoje – 18/12

Em duelo válido pela primeira rodada da Copa da França, Lille x Auxerre se enfrentam neste sábado, 18/12, a partir das 14h30 (horário de Brasília), jogando no Stade Pierre-Mauroy. Com transmissão ao vivo pela televisão e online, confira onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Lille x Auxerre: O canal ESPN disponível em operadoras por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa da França ao vivo neste sábado.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Stade Pierre-Mauroy, cidade de Lille, na França

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

O atual campeão francês não teve o início de temporada que gostaria. Isso porque, até o momento, contabiliza no Campeonato Francês seis vitórias, sete empates e cinco derrotas, ocupando a décima primeira posição com 25 pontos, sequer brigando na parte de cima. Agora, o elenco espera dar a volta por cima com a classificação na Copa da França.

Disputando a segunda divisão do futebol francês, o Auxerre vai muito bem na competição aparecendo em terceiro lugar com 33 pontos, isto é, depois de vencer nove confrontos, empatar outros seis e perder três na temporada. Agora, para coroar o seu bom desempenho, vai entrar em campo neste sábado para garantir a vaga na segunda fase.

Escalação de Lille e Auxerre:

O confronto deste sábado promete ser equilibrado para os dois lados e, por isso, não tem um favorito para garantir a vitória. Por isso, o torcedor deve acompanhar todos os lances da partida.

Lille: Grbic; Botman, Djalo, Çelik, Fonte; André, Ikoné, Renato Sanches, Bamba; David, Yilmaz

Auxerre: Léon; Arcus, Jubal, Coeff, Bernard; Touré, Sinayoko, Sakhi; Perrin, Autret; Charbonnier

