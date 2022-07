Liverpool x Manchester City: onde assistir Supercopa da Inglaterra hoje

É decisão no futebol inglês! Onde assistir Supercopa da Inglaterra hoje? As equipes de Liverpool e Manchester City se enfrentam neste sábado, 30 de julho, pela decisão do torneio inglês valendo o primeiro título da temporada. A partida tem início às 13h (Horário de Brasília), no King Power Stadium, em Leicester.

A competição reúne os últimos campeões da Copa da Inglaterra e do Campeonato Inglês.

Onde assistir Supercopa da Inglaterra hoje

O jogo terá transmissão da ESPN a partir das 13h (horário de Brasília). O serviço de streaming Star + também retransmite a partida ao vivo para todos os assinantes da plataforma.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN exibe a final do futebol inglês para todos os estado do Brasil. Basta obter a emissora na programação e curtir ao vivo.

Online, onde assistir Supercopa da Inglaterra hoje vai ser no Star + (www.starplus.com), serviço de streaming disponível por diferentes valores pelo celular, tablet, computador e smart TV

Informações do jogo do Liverpool x Manchester City hoje:

Data: 30/07/2022

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: King Power Stadium, em Leicester

Onde assistir Supercopa da Inglaterra hoje ESPN e Star +

Liverpool e Manchester City na Supercopa da Inglaterra

O Liverpool garantiu a participação da Supercopa da Inglaterra após vencer a Copa da Inglaterra na temporada passada. Na final do torneio, o elenco de Klopp venceu o Chelsea nos pênaltis. Por isso, vai tentar mais uma briga pelo título enquanto dá o pontapé inicial na nova temporada. O Liverpool disputou amistosos no mês de julho contra Manchester United, Crystal Palace, RB Leipzig e RB Salzburg.

Do outro lado, o Manchester City chega com todo o gás necessário e pronto para entrar em campo na disputa por mais um título em sua história. Atual campeão inglês, o elenco comandado por Pep Guardiola vai contar com Haaland, nova contratação do time. O City enfrentou na pré-temporada o Club Amérixa, do México, e o Bayern de Munique.

Campeões da Supercopa da Inglaterra

O Manchester United é o maior campeão da Supercopa da Inglaterra, com 21 troféus conquistados em toda a história da competição.

Em segundo lugar vem o Arsenal, com 16 troféus enquanto o Liverpool é o terceiro campeão com 15. O City possui no total 6 títulos.

Confira todos os títulos e as equipes que são campeãs da Supercopa da Inglaterra na história do futebol inglês.

Manchester United – 21 títulos

Arsenal – 16 títulos

Liverpool – 15 títulos

Everton – 9 títulos

Tottenham – 7 títulos

Manchester City – 6 títulos

Chelsea – 4 títulos

Wolves – 4 títulos

English Professionals – 4 títulos

Leeds – 2 títulos

Burnley – 2 títulos

West Bromwich – 2 títulos

English Amateurs – 2 títulos

Leicester – 2 títulos

Blackburn – 1 título

Bolton – 1 título

Brighton – 1 título

Cardiff – 1 título

Derby County – 1 título

Huddersfield – 1 título

Newcastle – 1 título

Nottingham Forest – 1 título

Sheffield Wedneseday – 1 título

Sunderland – 1 título

Aston Villa – 1 título

West Ham – 1 título

Portsmouth – 1 título

