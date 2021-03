Londrina x Maringá: onde assistir ao vivo jogo do Paranaense – 11/3/21

As equipes do Londrina e Maringá se enfrentam nesta quinta-feira (11), em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Paranaense 2021. Jogando no Estádio dos Pássaros, em Arapongas, os clubes buscam os três pontos para largarem com o pé direito no Estadual.

Londrina x Maringá: como assistir ao vivo

Onde assistir Londrina x Maringá – TV LEC

A partida desta quinta (11) pela primeira rodada do Campeonato Paranaense 2021 não terá transmissão da tv aberta, mas também não será exibida na tv fechada. O torcedor que quiser assistir ao jogo, pode acompanhar nno seu celular, computador e até na sua smart TV, pela TV LEC.

A plataforma streaming da equipe do Londrina exibe o confronto ao vivo, mas o cliente que quiser assinar o serviço, precisa pagar o valor de R$ 9,99.

Como os clubes chegam para o jogo?

Há quase dois meses sem disputar um jogo oficial, a equipe do Londrina terá seu primeiro compromisso da temporada nesta quinta-feira (11). A partida válida pela primeira rodada do Campeonato Paranaense, será a primeira desde que o clube encerrou sua participação no Brasileiro da Série C, sendo eliminado na segunda fase. No entanto, entre os quatro melhores da competição, o Londrina garantiu o acesso à segunda divisão do Brasileirão.

Já o Maringá, assim como seu rival fará seu primeiro jogo na temporada. No entanto, o clube não entra em campo desde o ano passado. A última partida oficial da equipe, ocorreu em 2 de dezembro de 2020, na derrota por 3 a 0 para o Azuriz, na final do Campeonato Paranaense da segunda divisão. Embora não tenha vencido a peleja, a equipe garantiu o acesso à primeira divisão do Estadual, com o vice-campeonato.

Onde será Londrina x Maringá ?

Em razão da proibição de jogos no município de Londrina, a partida ente os clubes será Estádio dos Pássaros, em Arapongas, a partir das 16h (horário de Brasília).

Quais os jogos da 1ª rodada do Paranaense?

Cianorte 1 x 0 Athletico-PR

Operário 1 x 1 Azuriz

Quinta (11)

Londrina x Maringá – 16h

Toledo x Rio Branco – 17h15

Ainda sem data

Coritiba x Cascavel CR

FC Cascavel x Paraná

