Luís Castro vai sair do Botafogo em 2023? Entenda a situação

O técnico Luís Castro, 61 anos, é um dos principais responsáveis pelo sucesso do Botafogo no Brasileirão 2023. No entanto, o português pode deixar o clube carioca antes mesmo do fim do contrato após receber uma proposta milionária do Al Nassr, da Arábia Saudita. Saiba se o treinador vai deixar o Botafogo e entenda a situação.

Técnico Luís Castro vai sair do Botafogo?

Luís Castro ainda não decidiu se vai deixar o Botafogo ou não. De acordo com o portal GE, o treinador vai conversar com o proprietário do clube, John Textor, nesta terça-feira, 27 de junho, para tomar a decisão.

Mas para onde o treinador português vai? De acordo com o jornal O Dia, Luís Castro recebeu uma proposta do Al Nassr, da Arábia Saudita, para treinar Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita. O contrato é de dois anos e o salário será quatro vezes maior. Ainda segundo o colunista Bruno Andrade, no De Primeira, do UOL, o astro Cristiano Ronaldo ligou para Luís Castro para tentar convencer o treinador de assumir o Al Nassr.

No entanto, o contrato de Luís Castro é válido até março de 2024 e a multa para deixar o Botafogo antes da data é de R$ 10 milhões, de acordo com o jornal O Dia. O valor da multa não seria problema para o Al Nassr, já que os proprietários possuem muito dinheiro.

O Botafogo não se posicionou sobre a possível saída do técnico. Na entrevista coletiva no último domingo, após a vitória em cima do Palmeiras, o português preferiu mudar de assunto e se negou a falar.

Carreira de Luís Castro no futebol

Aos 61 anos, Luís Castro faz sucesso sob o comando do Botafogo. No Campeonato Carioca, o profissional ganhou o título da Taça Rio em cima do Audax, competição secundária no estadual. No Campeonato Brasileiro da Série A, é o líder desde o início da temporada com vantagem diante dos oponentes.

Mas além de liderar o Brasileirão, o Botafogo de Castro mantém uma filosofia de trabalho que é de dar inveja para os oponentes. Tiquinho Soares assume a artilharia do campeonato enquanto o elenco faz bonito dentro de campo em todos os jogos em um trabalho coletivo.

Luís Castro começou a sua carreira como treinador em 1998, após se aposentar como jogador profissional. Deu os primeiros passos em Portugal, seu país natal, pelo Águeda, depois Mealhada, Estarreja, Sanjoanense, Penafiel, Porto, Rio Ave, Chaves e Vitória.

Em 2019, aventurou-se no Shakhtar Donetsk e, em 2021, foi para o Catar treinar o Al-Duhail.

Quem pode ser o novo técnico do Botafogo?

Caso Luís Castro aceite a proposta do Al Nassr, o Botafogo terá que ir ao mercado para encontrar um substituto à altura para dar continuidade ao trabalho impecável do português.

Existem muitos treinadores sem clube no futebol brasileiro, como Odair Hellmann, ex-comandante do Santos, Rogério Ceni, Tite, Roger Machado, Maurício Barbieri e Jorginho. No entanto, o Botafogo quer o profissional que saiba prosseguir com o projeto de Luís Castro.

O Botafogo é o líder do Brasileirão com 30 pontos após 12 rodadas, ou seja, tem sete pontos de vantagem contra o Grêmio, segundo colocado.

