Classificação vôlei feminino na Liga das Nações 2023 na 3ª semana

Confira a classificação geral do vôlei feminino. Foto: Reprodução Youtube Volleyball World

A Liga das Nações de vôlei feminino chega a sua terceira e última semana da fase classificatória. Dezesseis seleções buscam a vaga para as quartas de final, onde brigarão pelo título da temporada. Confira a classificação do vôlei feminino e todos os detalhes do torneio até aqui.

Veja também a tabela de jogos do Brasil na Liga das Nações de vôlei feminino 2023

Classificação vôlei feminino na Liga das Nações atualizada

Os sete primeiros da classificação geral vão para a fase eliminatória. Em caso de empate na pontuação entre duas ou mais seleções, o número de vitórias dá a vantagem para o elenco. Por isso é comum observar seleções com menos pontos à frente de outras.

Confira a seguir a classificação vôlei feminino na Liga das Nações completa e atualizada:

1 Polônia - sete vitórias e 20 pontos

2 Estados Unidos - sete vitórias e 19 pontos

3 Alemanha - sete vitórias e 19 pontos

4 Turquia - seis vitórias e 19 pontos

5 China - seis pontos e 18 pontos

6 Brasil - seis pontos e 18 pontos

7 Japão - cinco pontos e 16 pontos

8 Itália - cinco pontos e 12 pontos

9 Canadá - quatro pontos e 13 pontos

10 Sérvia - três pontos e 10 pontos

11 República Dominicana - três vitórias e 7 pontos

12 Holanda - duas vitórias e 8 pontos

13 Tailândia - duas vitórias e 8 pontos

14 Bulgária - duas vitórias e 8 pontos

15 Croácia - duas vitórias e 6 pontos

16 Coreia do Sul - zero vitórias e 0 pontos

Quando começa as quartas de final da Liga das Nações?

As quartas de final da Liga das Nações de vôlei feminino serão disputadas em 12 e 13 de julho, quarta e quinta-feira, em Arlington, no Texas, Estados Unidos. Serão oito jogos em horários diferentes.

A fase eliminatória da Liga das Nações ocorre em partida única, então quem perder está eliminado da competição. Não há empate ou segunda chance para as seleções tanto no masculino como no feminino.

As sete primeiras equipes da classificação avançam para as quartas de final. Os Estados Unidos é o único que garante a vaga direto por sediar os confrontos decisivos. Caso o mesmo termine entre os sete, uma nova vaga se abre para o oitavo colocado.

A semifinal está marcada para 15 de julho, sábado, e a disputa pelo terceiro lugar e a final vão ocorrer no dia 16 de julho, domingo.

Leia também:

Próximo jogo do Brasil vôlei masculino é contra a Itália dia 4