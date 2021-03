Luxemburgo x Portugal: onde assistir ao jogo das Eliminatórias – 30/03

Luxemburgo e Portugal se enfrentam nesta terça-feira (30) a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Josy Barthel, em jogo da terceira rodada do grupo A nas Eliminatórias da Copa 2022. Quem vencer, garante vantagem nos confrontos. Então, saiba a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

Luxemburgo x Portugal: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo entre Luxemburgo e Portugal acontece nesta terça-feira (30), às 15h45, pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Dessa maneira, possui transmissão em três lugares:

Canal TNT, na tv fechada. SKY:108, CLARO/NET: 151, VIVO: 100/651, OI: 48

No canal oficial da TNT Sports no Facebook.

Streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como chegam as equipes para o jogo?

Depois de estrear com vitória nas Eliminatórias com 1 a 0 contra a Irlanda, a equipe de Luxemburgo deve armar-se completamente para brigar com o time português. Dessa maneira, o principal objetivo é garantir pontos para obter a vaga direta aos grupos.

Enquanto isso, Portugal quer seguir em primeiro lugar para garantir-se invicto na competição. Ao vencer a Sérvia por 1 a 0 no último sábado (27), o elenco que tem Cristiano Ronaldo espera vencer mais essa etapa – a última em março – para seguir vivo na briga.

Possíveis escalações de Luxemburgo x Portugal

Possível Luxemburgo: Moris; de Graça, Gerson, Mahmutovic, Jans; Thill, Martins Pereira, Olivier Thill, Barreiro, Rodrigues; Sinani.

Possível Portugal: Lopes; Cancelo, Fonte, Dias, Soares; Oliveira, Pereira, Bruno Fernandes; Silva, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo.

Classificação do grupo A nas Eliminatórias da Copa 2022

Em primeiro lugar estão Sérvia e Portugal, com quatro pontos cada. Enquanto isso, Luxemburgo vem logo atrás com três, enquanto Azerbaijão e Irlanda seguem zeradas.

Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal: conheça a trajetória