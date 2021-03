Madureira x Bangu: onde assistir ao vivo jogo de hoje – 24/3

Logo depois de conquistar sua primeira vitória no Campeonato Carioca 2021, o Madureira recebe o Bangu no Estádio Conselheiro Galvão, de olho no G-4 do Estadual. A partida válida pela 5ª rodada, será realizada nesta quarta-feira (24), às 15h30 (horário de Brasília), mas sem transmissão da tv aberta.

Invicto no Cariocão 2021, o Tricolor Suburbano chega ao confronto em busca de garantir uma vaga entre os quatro primeiros da tabela. Após iniciar a competição com três empates seguidos, diante do Volta Redonda (2×2), Nova Iguaçu e Resende, ambos por 0 a 0, o Madureira conseguiu sua primeira vitória ao vencer a Portuguesa pelo placar mínimo na última rodada. O triunfo deixou o clube a dois pontos do G-4, e pode garantir uma vaga entre os primeiros caso consiga os três pontos.

Por outro lado, o Bangu começou de forma positiva o Campeonato Carioca ao vencer o Macaé por 1 a 0, fora de casa. No entanto, após o triunfo o clube caiu de rendimento e não conquistou mais nenhuma vitória no Estadual. Perdeu para o Boavista por 2 a 0, empatou com o Botafogo sem gols e perdeu para o Fluminense pelo placar mínimo, na última rodada.

Madureira x Bangu: onde assistir ao vivo Carioca 2021?

O confronto desta terça não terá transmissão da tv aberta e nem fechada. No entanto, o torcedor pode assistir Madureira e Bangu pela plataforma digital única Cariocão TV. Além dos jogos, a plataforma também tem conteúdos inéditos contando com pré-jogo, jogo, mas também com o pós-jogo. Para quem quiser ser cliente, há então três modalidades de assinaturas pay-per-view:

Assinatura de todos os jogos do campeonato: R$ 129,90 (parcelado em até 4 vezes);

Assinatura mensal: R$ 49,90;

Compra de partida única: R$ 59,90.

Onde e quando será Madureira x Bangu?

Pela quinta rodada do Campeonato Carioca 2021, Madureira e Bangu se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 15h30, no Estádio Conselheiro Galvão, em Madureira, Rio de Janeiro.

Tabela da 5ª rodada do Campeonato Carioca 2021

Resende 1 x 0 Volta Redonda

Boa Vista 0 x 2 Fluminense

Quarta

Madureira x Bangu – 15h30

Vasco x Macaé – 18h

Botafogo x Flamengo – 21h35

Quinta

Nova Iguaçu x Portuguesa – 15h30

