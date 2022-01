Madureira x Resende: onde assistir e horário do Carioca hoje – 27/01

Em confronto válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca, as equipes de Madureira x Resende se enfrentam nesta quinta-feira, 27/01, com a bola rolando a partir das 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Aniceto Moscoso. Com transmissão ao vivo, saiba onde e como assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Madureira x Resende

O jogo vai passar no pay-per-view TV Carioca Play, e nos serviços OneFootball e Eleven Sports ao vivo com cobertura online no site e aplicativo.

O serviço do Carioca está disponível por assinatura tanto no site (www.cariocaoplay.com.br) como no aplicativo para baixar em Android e iOS, assim como o OneFootball (www.onefootball.com) e o Eleven Sports (www.elevensports.com).

Horário: 15h30 (horário de Brasília) TV: Sem transmissão LiveStream: TV Carioca Play, OneFootball e Eleven Sports

Escalações de Madureira e Resende

Na temporada passada, o Madureira conseguiu disputar apenas a Taça Rio, já que terminou em 8º lugar na classificação com quinze pontos. No entanto, acabou eliminado pelo Vasco nos dois confrontos que disputou das semis.

Do outro lado, o Resende sequer garantiu a sua vaga entre os dois torneios que acontecem no Carioca pela temporada. Agora, vem em busca de um melhor desempenho em campo para quem sabe chegar longe em busca do título.

Escalação do Madureira: Gerson; Léo, Edgar Silva, Michael, Rhuan; Marcelinho, Felipe Dias, Diogo Carlos, Lucas Adell; Ygor, Hudson

Escalação do Resende: Jefferson (Gustavo); Heitor, Juninho, Elenilson, Igor Silva; Zizu, Paulo Victor, Thomas, Felipe Souza; Kaique, Ingro

Campeonato Carioca em 2022

Além de saber onde assistir ao jogo do Vasco hoje, o torcedor precisa entender como funciona o Campeonato Carioca. O torneio é dividido em duas fases: a Taça Guanabara e depois a Taça Rio, com disputa em semifinal e final.

Onze rodadas são realizadas na Taça Guanabara onde a melhor colocada será a campeã, enquanto times do 1º ao 4º lugar disputam a semifinal. Em caso de empate, os critérios são o maior número de vitórias, saldo de gols, número de gols pró e confronto direto.

Na semifinal da Taça Guanabara, as quatro equipes disputam em jogos de ida e volta para saber quem avança de fase. A final, então, encontra os dois vencedores das semis para definir o vencedor do Carioca em ida e volta.

Do outro lado, a Taça Rio apresenta as equipes classificadas entre o 5º e o 8º lugares ao final das rodadas da Taça Guanabara. Assim, quem vencer segue para a decisão em busca do troféu da Taça Rio.

