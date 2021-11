Mainz x Borussia Mönchengladbach: onde assistir e escalações (05/11)

Buscando subir na classificação, as equipes de Mainz x Borussia Mönchengladbach se enfrentam nesta sexta-feira, 05/11, a partir das 16h30 (horário de Brasília), pela décima primeira rodada do Campeonato Alemão na Mewa Arena. Confira todas as informações e onde assistir ao vivo o jogo.

Mainz x Borussia Mönchengladbach: onde assistir de graça? O confronto entre Mainz e Borussia Mönchengladbach não tem transmissão pela televisão, sendo a plataforma de streaming OneFootball, disponível de graça tanto pelo site como no aplicativo no Android e iOS, a única maneira de acompanhar a partida hoje ao vivo.

Data: 05 de novembro de 2021

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Mewa Arena, cidade de Mainz, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.onefootball.com) disponível de graça

Prováveis escalações de Mainz x Borussia Mönchengladbach

O elenco do Mainz não poderá contar com St. Juste, lesionado. Já o Borussia tem uma extensa lista de jogadores machucados para o jogo de hoje, sendo Beyer, Doucoure, Jantschke, Kramer e Lainer.

Mainz: Zentner; Bell, Hack, Niakhate; Widmer, Lee, Kohr, Boetius, Martin; Burkardt, Onisiwo

Zentner; Bell, Hack, Niakhate; Widmer, Lee, Kohr, Boetius, Martin; Burkardt, Onisiwo Borussia Mönchengladbach: Sommer; Scally, Elvedi, Ginter, Bensebaini; Zakaria, Kone, Hofmann, Stindl, Plea; Embolo

Informações sobre as equipes no jogo de hoje

Depois de vencer o Arminia no último fim de semana, o Mainz volta a jogar nesta sexta-feira pelo Campeonato Alemão em casa, contando com a força de sua torcida para empurrar o time. Ocupando a 5ª posição da tabela com dezesseis pontos, o elenco tem a chance de se aproximar dos primeiros colocados.

Enquanto isso, o Borussia segue em 10º com catorze pontos na conta. O começo de temporada do time não tem sido fácil, especialmente se comparado com a temporada passada onde chegou muito longe na Champions League e surpreendeu os próprios torcedores. Dessa maneira, espera repetir o sucesso para conquistar uma vaga no torneio do ano que vem.

