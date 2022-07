Mainz x Newcastle: onde assistir e horário do amistoso (18/07)

As equipes de Mainz x Newcastle se enfrentam nesta segunda-feira, 18 de julho, em rodada de amistosos internacionais na pré-temporada do futebol na Europa. Com início às 11h (Horário de Brasília), eles se enfrentam na Kufstein Arena, em Kufstein, na Áustria.

As equipes disputam a pré-temporada em outros países antes do começo de suas competições nacionais.

Onde assistir Mainz x Newcastle hoje?

O jogo do Mainz x Newcastle hoje vai passar no Star +, serviço de streaming, a partir das 11h (Horário de Brasília), na segunda-feira em amistoso internacional.

Sem transmissão pela televisão, o torcedor só pode acompanhar o futebol ao vivo pela plataforma de streaming do Star +, disponível por assinatura pelo valor de R$32,90 até R$55,90, dependo do pacote que o torcedor escolher por mês e for melhor para o bolso. O streaming está disponível em todo o Brasil para o aplicativo no celular, tablet, computador e até na smart TV.

O time do Mainz já disputou alguns amistoso nesta pré-temporada do futebol europeu. Desde janeiro, o elenco alemão está na estrada em busca de treinamento para os seus jogadores. Em julho, porém, jogou contra o Wormatia Worms, com vitória, e depois diante do Besiktas, da Turquia, com derrota. Agora, enfrenta novamente um forte oponente nesta segunda-feira.

Do outro lado, o Newcastle do brasileiro Bruno Guimarães deu início em sua jornada de amistosos contra o Gateshead no começo do mês de julho, com vitória por 5 a 1. Depois, ganhou do alemão 1860 de Munique por 3 a 0 e, agora, enfrenta outro alemão, com o objetivo principal para treinar os jogadores e escolher a melhor formação.

Quando começam os campeonatos na Europa?

Enquanto a torcida apaixonada aguarda pelo início da nova temporada do futebol na Europa, os amistoso agitam a pré-temporada com muita emoção, qualidade em campo e novos talentos à prova com muitos gols e disputas.

Para o Newcastle, o Campeonato Inglês vai começar em 6 de agosto deste ano, seguindo até a última rodada programada para o dia 28 de maio de 2023.

Por outro lado, o Campeonato Alemão, ou Bundesliga, vai começar em 5 de agosto, seguindo até 27 de maio do ano que vem, em 2023.

A temporada sofreu pequenas alterações este ano porque a Copa do Mundo no Catar vai ser realizada em novembro e dezembro, e não no meio do ano com de costume. Por isso, as principais competições do futebol em todos os continentes passaram por ajustes da FIFA e suas entidades.

