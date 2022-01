Manaus x Fast: onde assistir e horário do jogo do Amazonense – 26/01

Pela primeira rodada do Campeonato Amazonense, as equipes de Manaus x Fast entram em campo nesta quarta-feira, 26/01, com a bola rolando às 15h (horário de Brasília), na Arena da Amazônia. Saiba onde assistir ao jogo de hoje na televisão ao vivo.

Onde assistir Manaus x Fast O jogo do Manaus e Fast hoje vai passar na TV A Crítica ao vivo com cobertura completa e de graça somente para todo o estado do Amazonas. Outra opção é o Barezão Play, serviço de streaming do Campeonato Amazonense por assinatura disponível tanto pelo site (www.bzp.tv) como em aplicativo para Android e iOS.

Horário: 15h (horário de Brasília)

TV: TV A Crítica (AM)

LiveStream: Barezão Play disponível por assinatura (www.bzp.tv)

Escalações de Manaus x Fast

As equipes entram em campo nesta quarta-feira pela primeira vez na temporada de maneira oficial. Anteriormente, disputaram somente amistosos onde buscaram treinar os jogadores para o confronto de hoje.

Provável escalação do Manaus: Reynaldo; Filipe Cordeiro, Paulo Sérgio, Gutierrez, Rafael Rosa; Rogério, Márcio, Gilson; Alvinho, Vitor

Provável escalação de Fast: Guanair; Osvaldir, Yuri, Douglas, Bruce; Neto, Emanuel, Pedro Pires, Flamel, Ancelo; Marcelinho

Quais equipes disputam o Campeonato Amazonense?

Doze equipes disputam o Campeonato Amazonense em 2022. São elas Manaus, Amazonas, Cliper, Fast Clube, Iranduba, JC Futebol Clube, Manauara, Nacional, Operário, Penarol, Princesa do Solimões e São Raimundo.

Por onze rodadas, os clubes jogam em turno único seguindo o sistema de pontos corridos, isto é, cada um dele se enfrenta sobre uma vez em campo.

Os oito primeiros colocados avançam para as quartas, enquanto os quatro últimos da tabela são rebaixados para a segunda divisão do Amazonense. Assim, as quartas são realizadas em dois confrontos, seguindo até as semifinais e a grande final por fim.

