Manaus x Paysandu (7/2): onde assistir do jogo da Copa Verde

Manaus e Paysandu se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Verde, neste domingo (7). Com início às 16h, os clubes jogam no Estádio Mangueirão. Na ida, o empate em 1 a 1 deixou o confronto aberto para o duelo da volta.

Onde assistir Manaus x Paysandu?

A partida entre Manaus e Paysandu terá transmissão da TV Cultura do Pará. No entanto, o MyCujoo também exibe o duelo na internet.

Prováveis escalações

Manaus: Rafael; Edvan, Luis Fernando, Thiago Spice e Gilson; Tiago Costa, Jack Chan e Marcio Passos; Douglas, Gabriel Davis e Diego Rosa.

Paysandu: Paulo Ricardo; Tony, Micael, Perema e Bruno Cullaco; Alan, PH e Mateus Anderson; Marlon, Uilliam Barros e Nicolas.

Quartas de final da Copa Verde

Paysandu x Manaus – 16h

Independente x Remo – 16h

Brasiliense x Atlético-GO x – 15h30

08/02

Vila Nova x Cuiabá – 16h

Como Manaus e Paysandu chegam para o jogo?

A equipe amazonense entrou na Copa Verde desde a primeira fase. O Ji-Paraná foi o primeiro adversário do Manaus, e o clube passou sem muitas dificuldades com então uma goleada de 5 a 0. Na sequência, o time de Amazonas enfrentou o Atlético-AC, mas novamente venceu com um placar elástico: 5 a 1.

Já o Paysandu estreou na competição a partir das oitavas de final. A equipe paraense enfrentou o Galvez, mas jogando em casa, no Estádio Mangueirão, venceu o seu adversário por 4 a 1. Com o duelo em aberto devido ao empate no primeiro jogo, quem vencer a partida avança à semifinal da Copa Verde.