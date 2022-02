Manaus x Princesa do Solimões: onde assistir e horário hoje – 05/02

Dando início para a quarta rodada do Campeonato Amazonense, as equipes de Manaus x Princesa do Solimões entram em campo neste sábado, 05/02, com a bola rolando às 16h30 (horário de Brasília), na Arena da Amazônia. Com isso, saiba onde assistir ao jogo de hoje na televisão ao vivo.

Onde assistir Manaus x Princesa do Solimões hoje O jogo entre Manaus x Princesa do Solimões hoje vai passar na TV A Crítica ao vivo com cobertura completa e de graça somente para todo o estado do Amazonas. Outra opção é o Barezão Play, serviço de streaming do Campeonato Amazonense por assinatura disponível tanto pelo site (www.bzp.tv) como em aplicativo para Android e iOS.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

TV: TV A Crítica (AM)

LiveStream: Barezão Play disponível por assinatura (www.bzp.tv)

Jogo do Manaus e Princesa do Solimões

O Manaus não faz o início de temporada que o torcedor gostaria. Em terceiro lugar com 7 pontos, o elenco da capital contabiliza duas vitórias e um empate e, mesmo sem perder no Campeonato Amazonense, o time precisa do resultado positivo em seu favor neste sábado para buscar a primeira posição.

Enquanto isso, o Princesa do Solimões está em segundo lugar também com 7 pontos. Dessa maneira, em confronto direto, os visitantes precisam da vitória para assumir a liderança mesmo que provisoriamente para seguir como grande favorito até a fase do mata-mata.

Provável escalação do Manaus: Reynaldo; Filipe Cordeiro, Paulo Sérgio, Gutierrez, Rafael Rosa; Rogério, Márcio, Gilson; Alvinho, Vitor

Provável escalação de Princesa do Solimões: Luís Paulo; Anderson, Eric, Ivan, Thiago; Toró, Júnior Balé; Jeferson, Edinho, Max; Dedê

