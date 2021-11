Manaus x Remo: onde assistir e horário do jogo sexta (12/11)

Manaus x Remo se enfrentam nesta sexta-feira, 12, em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. O confronto ocorre às 17h30, na Arena da Amazônia, mas com transmissão ao vivo na TV aberta e na internet. Saiba então onde vai passar o jogo e como acompanhar em tempo real.

Onde vai passar o jogo do Manaus x Remo hoje?

O jogo do Manaus x Remo hoje ocorre a partir das 17h30 e terá transmissão ao vivo da TV aberta pela Cultura, mas apenas para o estado do Pará. No entanto, a CBF TV através do site Eleven Sports, exibem o confronto de forma gratuita para todo o país.

Data: 12 de novembro 2021

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

Local: Arena da Amazônia – Manaus (AM)

Qual a transmissão do jogo Manaus x Remo: Cultura (PA) e Eleven Sports

Qual a provável escalação de Manaus x Remo?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 17h30, a bola rola para o jogo da Manaus x Remo hoje, que terá transmissão ao vivo na TV aberta e internet. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Remo: Thiago Coellho; Thiago Ennes, Rafael Jansen, Romércio e Raimar (Igor Fernandes); Anderson Uchôa, Lucas Siqueira e Arthur (Pingo); Matheus Oliveira, Lucas Tocantins (Jefferson) e Neto Pessoa.

Manaus: Matheus Inácio; Igor Carvalho, Luís Fernando, Marcelo Augusto, Ronaell; Gilson, Júlio Rusch; Gabriel Davis, Anderson Paraíba; Guilherme Pira e Rafhael Lucas.

Equipe da segunda divisão do futebol nacional, o Remo chega ao confronto das quartas de final da Copa Verde, logo depois de golear o Galvez por 9 a 0, nas quartas. No nacional, o clube está na 15ª posição, brigando na parte de baixo da tabela, e vem de três derrotas consecutivas.

Já a equipe do Manaus passou pelo Porto Velho nas quartas de final da Copa Verde, ao vencer o embate por 2 a 0. No Campeonato Brasileiro, o clube já encerrou sua participação na Série C e não conseguiu o acesso para a segunda divisão.

