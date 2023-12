Manchester City é campeão do Mundial de Clubes 2023 em cima do Fluminense

O mundo está nas mãos do Manchester City! O elenco inglês chegou ao título da edição 2023 do Mundial de Clubes, o primeiro da sua história, nesta sexta-feira, 22 de dezembro, com vitória em cima do Fluminense por 4 a 0, no King Abdullah Sports City.

O Manchester City entra para a seleta lista de campeões mundiais da FIFA após conquistar a Liga dos Campeões da UEFA.

Resultado de Fluminense x Manchester City no Mundial de Clubes 2023

Mesmo sem Haaland e Kevin de Bruyne, o Manchester City se impôs dentro de campo para levantar a sua primeira taça do Mundial de Clubes da FIFA. Estreante na competição após vencer a Champions League, o City superou o Urawa Reds na semifinal por 3 a 0, carimbando o passaporte até a final.

O City não teve problemas para vencer o Fluminense, pronto para subir ao lugar mais alto do pódio com a medalha de ouro no peito.

PRIMEIRO TEMPO DA FINAL DO MUNDIAL DE CLUBES

O encontro entre Fluminense e Manchester City reuniu torcedores das mais variadas nações nas arquibancadas para assistir a busca ao título inédito. De um lado, Fernando Diniz e o seu excepcional trabalho com o grupo carioca. Do outro, um valioso elenco que dominou as casas de apostas.

A final do Mundial de Clubes 2023 não só prometeu tudo aquilo que cumpriu, como também entrou para a história. No primeiro tempo, bastaram 60 segundos para o Manchester City abrir o placar na decisão contra o Fluminense. Em erro de Marcelo, Nathan Aké acertou a trave e, na sobra, Álvarez mandou a bola de cabeça para dentro do gol de Fábio, o gol mais rápido da história do torneio.

O Fluminense tomou um susto com o gol, e pareceu inseguro nos primeiros minutos. O Manchester aproveitou para dominar a partida e ter mais posse de bola, enquanto o Tricolor buscava respirar e segurar-se como podia.

O City seguiu melhor até que, aos 15 minutos, Cano é derrubado pelo goleiro Ederson na área. O árbitro assinalou o pênalti no mesmo instante, mas o bandeirinha marcou o impedimento do jogador argentino. Com o lance, o Fluminense cresceu no jogo e trabalhar muito bem a bola.

A final seguiu equilibrada. Até aqui, o Tricolor conseguia fechar os espaços e ir para cima do adversário, mas sem finalizações. Foi aos 26 minutos que tudo mudou, as chances do Fluminense foram por água a baixo após Nino, ao tentar desviar a bola, mandou para dentro do seu próprio gol.

A partir daí, o Fluminense não apareceu mais no jogo. A melhor chance veio aos 40 com Arias no cantinho, mas Ederson defendeu. No minuto seguinte, Grealish também mandou no canto do Flu, mas Fábio defendeu.

Sem tempo para mais nada, os jogadores seguiram para o vestiário.

SEGUNDO TEMPO DA FINAL DO MUNDIAL DE CLUBES

Mesmo atrás do placar, o Fluminense não tirou o pé. Fernando Diniz tratou de mandar o elenco para o ataque em busca da virada especialmente John Kennedy, que deixou o banco de reservas, enquanto o City seguiu com a posse de bola. Bernardo Silva teve boa oportunidade aos 2 minutos, enquanto Foden quase ampliou aos 7.

O Manchester seguiu dominando a partida, mas o Fluminense não desistiu. Ganso, Cano e Arias aparecem muito bem entre os 10 a 15 minutos do segundo tempo, enquanto o City parecia tentar se segurar na defesa.

Fernando Diniz optou por trocar três peças: Ganso por Lima, Marcelo por Diogo Barbosa e Felipe Melo por Alexsander, sob o objetivo de dar o gás necessário com jovens. Aos 16, o português Bernardo Silva bateu o escanteio e, na área, Stones tentou cabecear para o gol, mas a bola passou perto.

Diferente do primeiro, o segundo tempo seguiu morno e sem grandes emoções. O Fluminense não parou de pressionar enquanto o City, sem muitas tentativas, jogou para manter o placar. Aos 26 minutos, Kovacic serviu Álvarez que encontrou Foden, sozinho na área, para marcar o seu segundo na partida.

O City seguiu melhor até a reta final da partida. John Kennedy, aos 33, teve boa chance ao cair na área e driblar a defesa inglesa, mas Ederson defendeu. Ao inesperado, Álvarez marcou o quarto dos Citizens aos 42 para sacramentar a goleada. O argentino recebeu de Matheus Nunes e, no ângulo de pé direito, acertou as redes.

Se engana quem parou por aí. O City não parou, possível acompanhar o time de azul todo na área dos brasileiros. Sem acréscimos, o time inglês conquistou o seu primeiro título mundial.

Quanto ganha o campeão do Mundial de Clubes?

O grande campeão do Mundial de Clubes vai levar para casa a taça, o título de melhor equipe do mundo, as medalhas de ouro e a premiação de US$ 5 milhões (R$ 24,6 milhões) entregue pela FIFA após a cerimônia.

O segundo colocado, o Fluminense, vai embolsar US$ 4 milhões (o mesmo que R$ 19,7 milhões), de acordo com o regulamento da FIFA. Os valores são os mesmos da temporada passada, quando o Real Madrid superou o Al Hilal na final.

O Al Ahly, terceiro colocado, vai embolsar US$ 2,5 milhões (R$ 12,3 milhões) enquanto o Urawa Reds, quarto lugar na classificação geral, fica com US$ 2 milhões (R$ 9,8 milhões na cotação de dezembro).

O Club León, do México, vai levar para casa R$ 7,4 milhões (US$ 1,5 milhão), enquanto o Al Ittihad vai faturar US$ 1 milhão (R$ 4,9 milhões). Por fim, o Auckland City vai embolsar US$ 500 mil (R$ 2,4 milhões) já que perdeu na primeira fase.

Time do Manchester City em 2023

Não é apenas pela genialidade de Pep Guardiola que o Manchester City levantou a sua primeira taça do Mundial de Clubes. O elenco de jogadores, formado por brasileiros e estrangeiros, também é responsável pela conquista em 2023, desde a semifinal até a final.

A taça segue para Manchester, na Inglaterra, onde ficará exposta ao lado dos outros troféus.

GOLEIROS:

Scott Carson

Ederson

Stefan Ortega

ZAGUEIROS:

Manuel Akanji

Ruben Dias

John Stones

Joshua Wilson-Esbrand

Josko Gvardiol

LATERAIS:

Nathan Aké

João Cancelo

Rico Lewis

Sergio Gomez

Kyle Walker

MEIAS:

Oscar Bobb

Kevin De Bruyne

Jeremy Doku

Phil Foden

Jack Grealish

Mateo Kovacic

James McAtee

Matheus Nunes

Maximo Perrone

Kalvin Phillips

Bernardo Silva

Rodrigo

ATACANTES:

Julian Alvarez

Erling Haaland

Quem são os campeões do Mundial de Clubes?

O Manchester City entra para a seleta lista de campeões do Mundial de Clubes. De acordo com o site da FIFA, o Real Madrid é o maior campeão com cinco títulos, conquistados em 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022 pela última vez.

Além do City, outros ingleses estão na lista como Liverpool, Manchester United e Chelsea. Já os brasileiros são Corinthians, Internacional e São Paulo, enquanto Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro também disputaram, mas pararam na semifinal ou no terceiro lugar.

Organizado pela entidade desde 2000, o Mundial de Clubes reúne os campeões continentais da temporada em busca do título mundial.

Acompanhe a lista completa.

Corinthians: 2000

2001 até 2005: sem edições

São Paulo: 2005

Internacional: 2006

Milan: 2007

Manchester United: 2008

Barcelona: 2009

Inter de Milão: 2010

Barcelona: 2011

Corinthians: 2012

Bayern de Munique: 2013

Real Madrid: 2014

Barcelona: 2015

Real Madrid: 2016

Real Madrid: 2017

Real Madrid: 2018

Liverpool: 2019

Bayern de Munique: 2020

Chelsea: 2021

Real Madrid: 2022

Manchester City: 2023

