Manchester City x Arsenal: onde assistir final da Supercopa da Inglaterra 2023

Manchester City x Arsenal disputam a final da Supercopa da Inglaterra neste domingo, 06 de agosto, no Estádio Wembley, em Londres. Quem será o primeiro grande campeão da nova temporada? A partida começa às 12h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo.

Onde vai passar Manchester City x Arsenal?

A final da Supercopa da Inglaterra de Manchester City x Arsenal será transmitida na ESPN e Star Plus às 12h, horário de Brasília, para todo o Brasil. A narração fica com Paulo Andrade e os comentários com Gustavo Zupak e Renata Ruel ao vivo.

Quando: hoje, 6 de agosto

Horário: meio-dia (horário de Brasília)

Disputa: final da Supercopa da Inglaterra

O clássico entre Manchester City x Arsenal já foi disputado em 138 oportunidades, com 66 vitórias aos Gunners, 38 para o City e 34 empates, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt.

No quesito gols, o Arsenal tem 218 contra 162 dos Cityzens. A temporada dos azuis foi terrivelmente superior ao do clube vermelho, mas tratando-se de um novo ano tudo pode acontecer em campo. O último encontro entre os dois aconteceu em 26 de abril de 2023, com vitória do Manchester por 4 x 1, no Etihad Stadium.

Na pré-temporada, o Manchester City venceu o Bayern de Munique e perdeu para o Atlético de Madrid em julho, enquanto o Arsenal empatou com o Nuremberg, perdeu para o Manchester United, e superou o Barcelona e o Monaco em amistosos.

Quem é o maior campeão da Supercopa da Inglaterra?

O time do Manchester United é o maior campeão da Supercopa da Inglaterra com 21 títulos, com vantagem de cinco taças para o Arsenal e Liverpool, que tem 16 conquistas. Veja o ranking:

21 títulos: Manchester United

16 títulos: Arsenal e Liverpool

9 títulos: Everton

7 títulos Tottenham

6 títulos Manchster City

4 títulos Chelseae Wolves

2 títulos Leeds, Burnley, West Bromwich e Leicester

1 título: Blackburn, Bolton, Brighton, Cardiff, Derby County, Huddersfield, Newcastle, Nottingham Forest, Sheffield Wednesday, Sunderland, West Ham, Aston Villa e Portsmout:

