Manchester United x Watford: onde assistir e prováveis escalações (09/01)

Manchester United e Watford se enfrentam neste sábado (09), às 17h, pela terceira fase da Copa da Inglaterra, no Old Trafford. Em partida única, quem vencer está garantido nas oitavas de final da competição. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Manchester United x Watford : onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN, às 17h (Horário de Brasília)

Como estão as equipes nesta temporada?

Disputando a primeira divisão do Campeonato Inglês, o United mantém-se em segundo lugar, com trinta e três pontos, empatado com o Liverpool. Em reviravolta incrível, o time de Manchester conseguiu dar a volta por cima e hoje é um dos candidatos ao título. Ademais, enfrenta o Real Sociedad na segunda fase da Liga Europa.

Por outro lado, o Watford joga a segunda divisão do Inglês, a Championship. Está em 6º lugar na tabela, com trinta e sete pontos. O principal objetivo é permanecer na parte de cima da tabela para assim garantir o passaporte à elite do futebol.

Prováveis escalações de Manchester United x Watford

Ao treinador Ole Gunnar Solskjaer, Cavani segue cumprindo a sua suspensão. Enquanto isso, Phil Jones continua lesionado. O jovem Facundo Pellistri cumpre isolamento após testar positivo para covid e Diallo, nova contratação, ainda não treinou. Já Ighalo pode aparecer na escalação oficial.

Provável United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Shaw, Bailly; McTominay, Fred; Rashford, Fernandes, Pogba; Martial.

Para o time visitante, Craig Cathcart e o brasileiro João Pedro, ex-Fluminense, voltaram aos treinos depois de se recuperarem de lesão.Entretanto, Domingos Quina, segundo o site do clube, retornou aos exercícios pesados esta semana e Isaac Success e Stipe Perica estão perto de começar os treinos completos. Já Christian Kabasele, lesionado, segue fora.

Provável Watford: Foster; Ngakia, Wilmot, Sierralta, Kiko Femenía; Sarr, Cleverley, Chalobah, Sema; Deeney, Gray.

Confira os jogos da Copa da Inglaterra

Além disso, outros jogos também acontecerão no fim de semana pela terceira fase da Copa da Inglaterra. Ademais, confira todos os jogos e horários.

Wolves 1 x 0 Crystal Palace

Aston Villa 1 x 4 Liverpool

Everton x Rottheram – 09h

Boreham Wood x Millwall – 09h

Luton Town x Reading – 09h

Nottingham Forest x Cardiff – 09h

Norwich x Coventry City – 09h

Chorley x Derby County – 09h15

Blackburn x Doncaster – 12h

Blackpool x West Bromwich – 12h

Wycombe Wanderes x Preston – 12h

QPR x Fulham – 12h

Stevenage x Swansea City – 12h

Burnley x MK Dons – 12h

Bristol x Sheffield United – 12h

Oldham Athletic x Bournemouth – 12h

Stoke City x Leicester – 12h

Exeter City x Sheffield Wednesday – 12h

Arsenal x Newcastle – 12h

Brentford x Middlesbrough -12h

Huddersfield Town x Plymouth Argyle – 12h

No domingo:

Crawley Town x Leeds – 10h30

Bristol City x Portsmouth – 10h30

Cheltenham Town x Mansfield – 10h30

Chelsea x Morecambe – 10h30

Manchester City x Birmigham – 10h30

Barnsley x Tranmere Rovers – 10h30

Marine x Tottenham – 14h

Newport County x Brighton- 16h45

Na segunda:

Stockport County x West Ham – 17h