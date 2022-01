Maracanã x Ferroviário: onde assistir e horário do jogo de hoje – 18/01

A bola vai rolar entre Maracanã x Ferroviário nesta terça-feira, 18/01, a partir das 15h (horário de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Cearense ao vivo no Estádio Domingão. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Maracanã x Ferroviário: O Youtube do FCF TV, disponível de graça, vai transmitir o jogo de hoje pelo Campeonato Cearense ao vivo nesta terça-feira.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Domingão, cidade de Horizonte

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube de graça

O elenco do Maracanã começou bem a temporada do Campeonato Cearense ao aparecer em segundo lugar com 7 pontos no total ao ganhar duas partidas e empatar uma. Dessa maneira, o elenco entra em campo nesta terça-feira buscando a sua terceira vitória seguida.

Do outro lado, o elenco do Ferroviário segue em quarta posição com 5 pontos, isto é, ganhou uma partida e empatou outras duas, também sem perder nenhum confronto. Por isso, quer se manter no saldo positivo e continuar vencendo na competição.

Escalações de Maracanã e Ferroviário:

O elenco da casa não apresenta desfalques.

Já para os visitantes Mauri Franco foi expulso na rodada passada.

Maracanã: Rayr; Ciro Sena, Nanin, Gustavo, Fabinho; Dede, Junior Dinde, Natanael, Dudu; Paulinho, Indio

Ferroviário: Jonathan; Roni, Diney, Baumer, Eder Lima; Alemão, Emerson Souza, Madson; Diego, Gabriel Santos; Edson Carius

Leia também:

Classificação da Copinha 2022: times já classificados na 2ª fase