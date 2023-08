Jogador do Fluminense pisou na perna do adversário durante partida das oitavas de final da Libertadores

VÍDEO: veja o lance do Marcelo do Fluminense que quebrou perna de argentino

O lateral Marcelo, do Fluminense, foi expulso no início do segundo tempo após pisão acidental na perna do jogador Sánchez durante a partida contra o Argentinos Juniors nas oitavas de final da Libertadores nesta terça-feira, 01/08, no Estádio Diego Armando Maradona. Assista ao vídeo do lance.

O que aconteceu com o Marcelo do Fluminense?

Aos 10 minutos do segundo tempo, Marcelo, do Fluminense, e Luciano Sánchez, zagueiro do Argentinos Juniors, protagonizaram uma das cenas mais dolorosas e feias da semana. Ao tentar driblar o zagueiro argentino, Marcelo acabou dando um pisão sem querer na perna do jogador argentino onde, através das imagens, foi possível observar a perna do atleta entortando.

O jogador do Argentinos Juniors caiu no chão chorando, foi retirado na hora e Marcelo, pela grave entrada, tomou o cartão vermelho e foi expulso de campo após análise do VAR. O lateral brasileiro apareceu em prantos pedindo desculpas para Sánchez e ao árbitro.

Marcelo chegou a pedir para o juiz parar a partida, se ajoelhou no gramado chorando e pediu desculpas. Sánchez saiu de campo direto para o vestiário para receber atendimento, com a perna quebrada.

Assista ao lance.

🚨AGORA: Jogador do Argentinos Jrs quebrou a perna em pisão, sem querer, do Marcelo. Expulso, o jogador do Fluminense saiu chorando de campo. pic.twitter.com/DRjfjkoutx — CHOQUEI (@choquei) August 1, 2023

Quando é a partida de volta?

O Fluminense receberá o Argentinos Juniors na próxima terça-feira, 08 de agosto, pelo confronto de volta nas oitavas de final da Libertadores. A bola vai rolar no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 19h, horário de Brasília.

Quem vencer o primeiro jogo garante a vantagem para o embate de volta, já que é quem marcar ais pontos que avança para as quartas de final da Libertadores.

