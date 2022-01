Maringá x Athletico-PR: onde assistir e horário do jogo – 26/01

Maringá x Athletico-PR entram em campo nesta quarta-feira, 26/01, a partir das 21h30 (horário de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Paranaense no Estádio Willie Davids. Saiba onde assistir ao jogo de hoje online.

Onde assistir Maringá x Athletico-PR O jogo terá transmissão ao vivo na TV NSports, plataforma de streaming disponível online com cobertura completa para todo o Brasil.

O serviço de streaming está disponível apenas no site oficial (www.tvnsports.com.br) por diferentes valores na opção de compra. No entanto, o OneFootball também vai disponibiliza a imagem do jogo no aplicativo.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: TV NSports e OneFootball

Escalações de Maringá e Athletico-PR

Provável escalação do Maringá: Matheus Nogueira; Rafael França, Augusto, Saimon, Eltinho; João Paulo, Jhonny Lucas, Mossoró, Caprini, Douglas Coutinho, Marcelinho

Provável escalação de Athletico-PR: Anderson; Matheus Felipe, Luan Patrick, Lucas Fasson, Leonardo; Pablo, Juninho, Vinicius Kauê, Jader; Reinaldo, Rômulo

Como estão as equipes no Campeonato Paranaense?

O Maringá acabou derrotado pelo Londrina logo na primeira rodada do Paranaense por 2 a 1 jogando fora de casa. Agora, desta vez, está em sua casa e, com a casa cheia, promete dar muito trabalho ao time de Curitiba. O elenco aparece em 8º com zero pontos marcados.

Enquanto isso, o Athletico-PR venceu o Paraná por 1 a 0 na rodada anterior e, por isso, aparece em terceiro lugar com 3 pontos e o saldo de gols positivo. Dessa maneira, consegue chegar até a liderança se contar com o resultado positivo e ver tropeços dos adversários na rodada.

