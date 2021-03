Maringá x Coritiba: onde assistir ao vivo jogo hoje – 23/3

Em jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Paranaense 2021, o Coritiba faz sua estreia no Estadual em confronto contra o Maringá nesta terça-feira (23), às 15h45 (horário de Brasília). Embora o confronto seja de mando do Tricolor, a partida será realizada no Estádio dos Pássaros, em Arapongas, pois Maringá segue sem poder receber os jogos, por medidas da prefeitura.

Enquanto os maringaenses fazem seu segundo jogo no Paranaense 2021, empataram na primeira rodada com o Londrina em 1 a 1, o Coxa Branca estreia na competição. Isso porque a Federação Paranaense de Futebol precisou adiar o jogo do clube contra o Cascavel na primeira rodada, pois a Prefeitura de Curitiba não autorizou o confronto na capital do Estado.

Maringá x Coritiba: onde assistir ao vivo o jogo?

Assistir ao vivo Maringá x Coritiba – TV Rede Massa (filiada do SBT) e TV Coxa Prime

O torcedor que quiser assistir o confronto entre Maringá e Coritiba terá as opções da tv aberta, assim como da internet. Isso porque a TV Rede Massa, filiada do SBT no Estado do Paraná, exibe o duelo ao vivo. No entanto, a TV Coxa Prime também transmite o jogo em seu site oficial, mas no valor de R$19,90.

Entretanto, o jogo ao vivo no site do TV Coxa Prime será gratuito aos sócio torcedores do Coritiba, e por meio de suas redes sociais, o clube explicou como ter acesso a estreia do clube na competição. Veja o vídeo.

E AMANHÃ! 🇳🇬 O Verdão estreia no Paranaense, às 15h45, contra o Maringá, e você, torcedor, pode assistir à partida na TV Coxa Prime! 📺 Confira o passo a passo no vídeo. 💚 Lembrando que a transmissão desse jogo será gratuita para os sócios coxa-brancas! #CoxaSempre pic.twitter.com/dbb06bew9g — Coritiba (@Coritiba) March 22, 2021

Onde e quando será Maringá x Coritiba ?

Devido às medidas de contenção da pandemia de Covid-19, a Prefeitura de Maringá proibiu o confronto no município. Por isso a partida ocorre então no Estádio dos Pássaros, em Arapongas. A bola rola a partir das 15h45.

Tabela da 2ª rodada do Campeonato Paranaense

Azuriz 0 x 1 FC Cascavel

Cascavel CR 0 x 1 Toledo

Terça

Maringá x Coritiba – 15h45

Jogos sem data

Paraná x Londrina

Rio Branco x Cianorte

Athletico PR x Operário

