Maringá x Paraná: onde vai passar, escalações e horário hoje – 29/01

Pela terceira rodada, as equipes se enfrentam neste sábado pelo Campeonato Paranaense

Abrindo a terceira rodada do Campeonato Paranaense, as equipes de Maringá x Paraná se enfrentam neste sábado, 29/01, a partir das 19h (horário de Brasília), jogando no Estádio Willie Davids. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Maringá x Paraná hoje O jogo vai passar na TV NSports, plataforma de streaming somente online com cobertura completa para todo o Brasil. O serviço de streaming está disponível apenas no site oficial (www.tvnsports.com.br) por diferentes valores na opção de compra.

Horário: 19h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: TV NSports

Escalações de Maringá e Paraná

As equipes estão sem desfalques no elenco e, por isso, devem estar completas no jogo de hoje.

Provável escalação de Maringá: Dheimison; Marcos Vinícius, Ronald, Gustavo Vilar, Carlinhos; Parrudo, João Denoni, Matheus; Robertinho, Alemão, Felipe Saraiva

Provável escalação do Paraná: Lucas; André Krobel, Luan, Rayne, Juninho; Moisés, Vinícius Kiss, Brener, Ueslei, Pablo Thomaz, Everton Brito

Como estão as equipes no Campeonato Paranaense?

Depois de tropeçar na primeira rodada e vencer o jogo da segunda, o Maringá volta para os gramados para disputar o Campeonato Paranense em mais um confronto que promete grandes emoções aos torcedores. Ocupando a 8ª posição com apenas um ponto, o time da cidade de Maringá deve mostrar o seu melhor futebol hoje.

Enquanto isso, o Paraná se mantém em 6ª posição com 3 pontos depois de vencer uma partida e perder a outra. Agora, pela terceira rodada, tem pela frente um novo desafio se quiser chegar até o topo da classificação em busca da vaga até a fase eliminatória da temporada no Paranaense.

