Quando começa e onde vai ser a Copa do Mundo feminina de 2023?

A Copa do Mundo é a maior competição de futebol no planeta. No feminino, as seleções também se reúnem a cada quatro anos para disputar a tão famosa taça dourada, com o ideal de presentear a melhor equipe do mundo. Saiba quando está marcado o início da Copa do Mundo Feminina de 2023, quem vai participar e onde vai ser.

Quando vai ser a Copa do Mundo feminina de 2023?

O pontapé inicial na Copa do Mundo feminina de 2023, a nona edição do torneio, está marcado para 20 de julho, nos países sedes Nova Zelândia e Austrália. A competição dura um mês e terá até quatro jogos por dia, de acordo com o calendário da FIFA.

Como manda a tradição, o jogo de abertura vai ser no dia 20 de julho entre as seleções de Nova Zelândia e Noruega, integrantes do grupo A, em Auckland, na Nova Zelândia, no Eden Park.

A final da Copa do Mundo feminina de 2023 está marcada para 20 de agosto, em Sydney, na Austrália, no Estádio Australia.

Em todo o campeonato serão 64 partidas, desde a abertura até a final.

Onde vai ser a Copa do Mundo Feminina 2023?

Os países Austrália e Nova Zelândia, na Oceania, vão receber a Copa do Mundo de futebol feminino em 2023. Os dois foram escolhidos pela FIFA após oito meses no processo.

Serão nove cidades-sedes e dez estádios entre os jogos. Na Austrália, as cidades de Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth e Sydney receberão os embates. Já na Nova Zelândia será Dunedin, Hamilton, Wellington e Auckland, em espaços diferentes.

AUSTRÁLIA:

Adelaide – Hindmarsh Stadium

Brisbane – Brisbane Stadium

Melbourne – Melbourne Rectangular Stadium

Perth – Perth Rectangular Stadium

Sydney – Stadium Australia

Sydney – Sydney Football Stadium

NOVA ZELÂNDIA:

Dunedin – Dunedin Stadium

Hamilton – Waikato Stadium

Wellington – Wellington Stadium

Auckland – Eden Park

Quem vai jogar na Copa do Mundo 2023?

Trinta e duas seleções participam da Copa do Mundo de futebol feminino em 2023. O sorteio, realizado outubro, definiu os oito grupos de quatro cada. Vinte e nove se garantiram nas Eliminatórias, enquanto três vem da repescagem mundial, marcada para fevereiro do próximo ano.

Esta será a primeira edição do futebol feminino com o mesmo número de participantes do masculino. Antes, apenas 24 seleções participavam do Mundial da FIFA.

O Brasil está no grupo F ao lado de França, Jamaica e o vencedor da Repescagem C, podendo ser Paraguai, Taiwan, Papua Nova Guiné ou Panamá.

Confira a seguir todos os grupos da competição.

GRUPO A: Nova Zelândia, Noruega, Filipinas e Suíça

GRUPO B: Austrália, Irlanda, Nigéria e Canadá

GRUPO C: Espanha, Costa Rica, Zambia e Japão

GRUPO D: Inglaterra, Repescagem B (Senegal, Haiti ou Chile), Dinamarca e China

GRUPO E: Estados Unidos, Vietnã, Holanda e Repescagem A (Camarões, Tailândia ou Portugal)

GRUPO F: França, Jamaica, Brasil e Repescagem C (Paraguai, Taiwan, Papua Nova Guiné ou Panamá)

GRUPO G: Suécia, África do Sul, Itália e Argentina

GRUPO H: Alemanha, Marrocos, Colômbia e Coreia do Sul

Como funciona a Copa do Mundo de futebol feminino

Idealizada, organizada e promovida pela FIFA, a Copa do Mundo no futebol feminino é a maior competição de todo o planeta. Ela reúne seleções de todos os continentes em um modelo satisfatório ao torcedor e bastante justo.

Com trinta e duas seleções pela primeira vez na história, o Mundial da FIFA traz oito grupos de quatro na primeira fase, também chamada por fase de grupos. São três rodadas em pontos corridos, onde cada vitória garante 3 pontos e o empate apenas um para ambas as seleções.

Os dois primeiros de cada grupo avançam para o mata-mata: as oitavas de final, quartas de final, semifinal, a disputa pelo terceiro lugar e a grande final. Todos os jogos da fase eliminatória acontecem em partida única. Em caso de empate, a prorrogação é iniciada e, se a igualdade persistir, disputa de pênaltis.

