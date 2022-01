Mauá x Atlético-GO: horário e onde assistir o jogo de hoje – 10/01

Pela terceira rodada da Copinha, as equipes se enfrentam nesta segunda-feira com transmissão

Em busca da vantagem no grupo 27, as equipes Mauá x Atlético-GO entram em campo nesta segunda-feira, 10/01, às 15h15 (Horário de Brasília), pela terceira rodada da Copinha no Estádio Municipal Pedro Benedetti. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo hoje.

Onde assistir ao jogo do Atlético-GO: Os serviços de streaming Paulistão Play e Eleven Sports, disponíveis de graça aos torcedores, vão transmitir o jogo de hoje na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 nesta segunda-feira.

Horário: 15h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Pedro Benedetti, em Mauá

TV: Sem transmissão

LiveStream do jogo: Eleven Sports e Paulistão Play de graça

Anfitrião do grupo 27 na Copinha, o Mauá entra em campo nesta segunda-feira buscando a vitória de qualquer maneira para que dessa forma consiga terminar em primeiro lugar no grupo e, então, ter a vantagem na próxima fase durante o chaveamento. Neste momento, contabiliza 4 pontos na vice-liderança.

Enquanto isso, o Atlético-GO já está classificado para a segunda fase da Copinha depois de vencer os seus dois confrontos. Por isso, entra em campo hoje buscando apenas um empate para se manter na primeira posição e chegar com confiança na próxima rodada.

Escalações de Mauá x Atlético-GO:

Mauá: Matheus; Antonio Carlos, Herik, Caio Henrique, Marcos Vinicius; Igor de Faria, Sidnei, Renato, Guilherme; Rickelme, Joelmir

Atlético-GO: Leo; Kleberson, Michel, Matheus, Jonathan; Marcos, Isaac, Jean Carlos, Thiago; João Lucas, Daniel

Leia também:

Quantas vezes Messi foi melhor do mundo no FIFA The Best?