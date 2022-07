Melbourne Victory x Manchester United: onde assistir ao vivo (15/7)

Muito futebol na programação de hoje! As equipes de Melbourne Victory x Manchester United se enfrentam nesta sexta-feira, 15 de julho, em amistoso internacional na pré-temporada. Com início a partir das 07h05 (horário de Brasília), a partida é realizada no Estádio Melbourne Cricket Ground, em Victoria. Confira as informações e saiba onde assistir.

Onde assistir Melbourne Victory x Manchester United hoje?

O serviço de streaming MUTV vai transmitir o jogo do Melbourne Victory e Manchester United hoje, a partir das 07h05 (Horário de Brasília), válido como amistoso internacional nesta sexta-feira.

Sem transmissão pela televisão, o torcedor só pode assistir o jogo do Manchester United hoje através do streaming do clube oficial. Basta acessar o site (www.manutd.com), procurar por MUTV na barra em vermelho, clicar em “Watch Now” e fazer o cadastro.

Horário: 07h05 (horário de Brasília)

Onde assistir Melbourne Victory x Manchester United hoje: MUTV

Local: Estádio Melbourne Cricket Ground, em Victoria, na Austrália

Como chegam as equipes na pré-temporada?

O elenco do Melbourne Victory joga em casa nesta sexta-feira, prometendo bom futebol para agradar a torcida que espera ver os seus jogadores enfrentando os atletas do United. O grupo foi eliminado da semifinal do Campeonato Australiano na temporada depois de perder para o Western United em maio.

O Manchester United, por outro lado, começou a pré-temporada de amistosos com o pé direito depois de vencer o Liverpool na última terça-feira. Por 4 a 0, a equipe de Manchester teve a melhor e levou os torcedores ao delírio com o resultado, esperançosos com uma boa temporada. O time ainda tem pela frente compromissos com o Crystal Palace, Aston Villa, Atlético de Madrid e Rayo Vallecano.

Prováveis escalações de Melbourne Victory x Manchester United:

Escalação do Melbourne: Kelava; Geria, Spiranovic, Roderick, Davidson; Brillante, Marchán, Rojas, Brimmer, Folami; D’Agostino.

Escalação do Manchester United: De Gea; Diogo Dalot, Luke Shaw, Varane, Lindelof; McTominay, Fred, Sancho, Bruno Fernandes; Rashford e Martial.

Cristiano Ronaldo vai jogar hoje?

O atacante Cristiano Ronaldo não vai jogar hoje com o Manchester United. Fora dos planos, o astro português foi liberado pelo clube na pré-temporada e sequer chegou a treinar com o grupo de jogadores.

Como o United não vai jogar a Champions League na próxima temporada, Ronaldo não quer disputar a Liga Europa e, por isso, procura um outro clube para vestir a camisa.

De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, o português teria se oferecido para o PSG e o Chelsea, mas as propostas foram recusadas. Agora, o futuro do craque segue como incógnita.

