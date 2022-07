Melgar x Deportivo Cali (6/7): onde assistir e horário do jogo hoje

Valendo a classificação, as equipes de Melgar x Deportivo Cali se enfrentam nesta quarta-feira, 6 de julho, no Estadio Monumental Virgen de Chapi, em Arequipa, no Peru pelo jogo de volta nas oitavas da Sul-Americana. Com a bola rolando a partir das 21h30 (Horário de Brasília), saiba onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

As equipes empataram em 0 x 0 na primeira partida. Quem avançar vai jogar contra o Colo-Colo ou o Internacional nas quarta de final.

Onde assistir Melgar x Deportivo Cali hoje ao vivo?

O canal da Conmebol TV transmite o jogo do Melgar x Deportivo Cali hoje, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, 6 de julho.

A partida desta quarta não tem transmissão pela televisão aberta. Isso significa que o canal da Conmebol é a única maneira de assistir a disputa da Sul-Americana, disponível em todos os estados do Brasil para operadoras por assinatura da Sky, Claro/Net e DirecTV GO. Pelo valor extra de R$39,90 na mensalidade, o torcedor obtém na programação o pacote de futebol.

Online, os aplicativos do NOW, Sky Play e DirecTV GO retransmitem as imagens do futebol nesta quarta aos assinantes pelo celular, tablet e computador, sem pagar nada.

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Onde assistir Melgar x Deportivo Cali: Conmebol TV

Arbitragem: Facundo Tello (ARGENTINA)

Escalações de Melgar x Deportivo Cali:

Os anfitriões não tem baixas para o jogo de volta nesta quarta, por isso o técnico Néstor Lorenzo deve manter a equipe do jogo anterior.

Escalação do Melgar: Cáceda; Ramos, Alec Deneumostier, Galeano, Reyna; Arias, Orzán, Bordachar, Tandazo; Iberico e Pérez.

O técnico Rafael Dudamel não poderá contar com Carlos Alberto e Daniel Andrés, expulsos na partida passada.

Escalação do Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Gutierrez, Burdisso, Mera, Kevin Andrés Velasco Bonilla; Caicedo, Robles, González, Gutiérrez; Mosquera e Rodríguez.

Como estão Melgar x Deportivo Cali na temporada?

MELGAR:

O Melgar não fez uma campanha exemplar na Sul-Americana, mas se garantiu em primeiro lugar no grupo B com 12 pontos, contabilizando quatro vitórias e duas derrotas. No quesito gols, o elenco peruano marcou dez tentos, tomando apenas seis dentro e fora de casa.

No primeiro jogo das oitavas, o Melgar não conseguiu e vantagem fora de casa e por isso, levou a decisão para o confronto desta quarta, em casa. Com o apoio da torcida, os peruanos esperam conquistar a vitória e consequentemente a classificação até a próxima fase.

No Campeonaot Peruano, entretanto, o Melgar é o líder com 41 pontos.

DEPORTIVO CALI:

O Deportivo Cali garantiu a sua vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana depois de terminar em terceiro lugar no grupo E, eliminado por Boca Juniors e Corinthians, com o total de 8 pontos, contabilizando dois empates, duas vitórias e duas derrotas. No primeiro confronto, as equipes não conseguiram do zero a zero, ficando ruim para o time colombiano porque jogou em casa.

Agora, no Peru, tem a difícil missão de contornar a pressão de estar fora de casa e ainda controlar o seu rival, que tem mostrado uma melhora nos jogos.

No Campeonato Colombiano, foi eliminado e não participa da fase final.

Confira como foi a primeira partida entre a equipes na Copa Sul-Americana.

+ Saiba quando vai ser a final da Copa Sul-Americana de 2022