Confira os memes do Fluminense vice-campeão no Mundial - Foto: DCI

Memes da derrota do Fluminense na final do Mundial de Clubes 2023

Memes da derrota do Fluminense na final do Mundial de Clubes 2023

O Fluminense não vai levar para casa a taça do Mundial de Clubes da FIFA. Durante a final do torneio nesta sexta-feira, 22 de dezembro, o Manchester City derrotou o Tricolor por 4 a 0, no King Abdullah Sports City. Torcedores aproveitaram para postar memes do Fluminense com brincadeiras e provocações.

Os gols da final foram de Álvarez, dois, Nino contra e Phil Foden.

Melhores memes do Fluminense na final do Mundial de Clubes 2023

Os torcedores fizeram a festa com a derrota do Fluminense para o Manchester City, durante a final do Mundial de Clubes. Entre os memes que viralizaram nas redes sociais, os principais alvos são o treinador Fernando Diniz, os torcedores e o desempenho do elenco em campo.

Diniz está no comando do Fluminense desde 2022, além de ser o treinador da Seleção Brasileira. O profissional venceu o Campeonato Carioca e a Libertadores em 2023, mas não escapou dos memes dos rivais.

Muitas imagens e brincadeiras também caíram na internet.

pipoca do Fluminense de graça em TV aberta de todo país pic.twitter.com/3dg9wTFtuO — Scherer🧣 (@imfscherer) December 22, 2023

O Fluminense dominando o City do Guardiola pic.twitter.com/jFfmdfMXrt https://t.co/dQlX8nPGEE — madruga (@madrugavascaino) December 22, 2023

Narrador; " O Fluminense é o Brasil no mundial." Gol do City. Os brasileiros; pic.twitter.com/HM2o5s4bDS — annacrf (@anninhaacrf1) December 22, 2023

LATE AGORA SUA MISERÁVEL LATE pic.twitter.com/cbP3QJYXvX — tácio (@t4cio) December 22, 2023

Os jogadores do Manchester City comemorando gol contra o Fluminense pic.twitter.com/45WaeL1SO4 — Teteu (@meudeusmatheus) December 22, 2023

e quando falaram que o fluminense ia ganharpic.twitter.com/avuoPBoqmL — ؘ (@rudypetista) December 22, 2023

O Fluminense foi valente. Mas não deu pic.twitter.com/qfWBFlGyhI — Nerdiario Marvel (@nerdiariobr) December 22, 2023



Fernando Diniz não escapou das brincadeiras. Os adversários trataram de ironizar o trabalho e a tática do treinador.

Fernando Diniz após perder de 69 a 0 mas tendo 99,9% de posse de bola e 100% de precisão dos passes feitos pic.twitter.com/663u7m47SU — SC Braga Central (@scbragacentral) December 22, 2023

*Manchester City ataca* Diniz na beira do campo: pic.twitter.com/FMQDZDGCdu — todo dia um momento feliz do futebol (@momentofelizfut) December 22, 2023

tricolores: “diniz vai dar um nó tático no careca maluco” guardiola: pic.twitter.com/IlKDqNIjqP — flamengoshitposting (@mengoshitpost) December 22, 2023

A goleada também virou meme. O placar elástico fez a alegria dos torcedores rivais.

o fluminense tá apanhando do manchester city véi #MCIxFLU pic.twitter.com/DwyAh0tQum — Lucy Evans (@lucyevansr) December 22, 2023

kkkkkkkkkkkkkkkkkk olha ele, achou que o flu ia ganhar pic.twitter.com/Iuy9wtmLWX — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) December 22, 2023

Felipe Melo quantos gols o City fez? pic.twitter.com/KoHpUDG4e9 — Central do Braga (@CentralDoBrega) December 22, 2023

Próximo jogo do Fluminense

O Fluminense volta a jogar só no ano que vem, em 17 de janeiro de 2024, quarta-feira, contra o Volta Redonda pela primeira rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca. O canal Bandeirantes vai exibir a estreia do Tricolor ao vivo para o Rio de Janeiro.

O Campeonato Carioca vai ser o primeiro compromisso do Fluminense na próxima temporada. A Band, na TV aberta, e o canal GOAT no Youtube vão transmitir os jogos do estadual ao vivo.

Na temporada passada, o time de Fernando Diniz terminou em primeiro lugar com 25 pontos, conquistados em oito vitórias, um empate e duas derrotas. Na final do Carioca, o Flamengo ganhou o primeiro jogo por 2 a 0, mas na volta o Flu ganhou por 4 a 1, e ficou com o título.

Leia também: Por que a Copa de 2026 da FIFA vai ser em 3 países