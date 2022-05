México x Nigéria: onde assistir ao vivo e horário do amistoso (28/05)

Como forma de se preparar para a Copa do Mundo do Catar, a Seleção do México enfrenta a Nigéria neste sábado, 28 de maio, a partir das 21h (Horário de Brasília), no AT & T Stadium, no Texas, em jogo amistoso internacional. Saiba onde assistir México x Nigéria ao vivo e confira todos os detalhes.

Onde assistir México x Nigéria ao vivo?

O jogo entre México e Nigéria hoje será transmitido ao vivo no ESPN 3 e Star +, a partir das 21h, pelo horário de Brasília.

Pela TV fechada, o canal da ESPN 3 é o grande responsável por transmitir as emoções do amistoso neste sábado para todos os estados do Brasil. O torcedor deve verificar se possui a emissora em sua programação na operadora.

Para acompanhar os lances de maneira online, o serviço de streaming Star + está disponível aos assinantes através do celular (Android e iOS), tablet, computador e na smart TV.

Data: 28/05/2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: AT & T Stadium, em Arlington, Dallas, nos Estados Unidos

Onde assistir: ESPN 3 e Star +

+Horário dos jogos da Copa do Mundo 2022 e tabela de todos os jogos

Grupos de México e Nigéria na Copa do Mundo

A seleção do México, tradicional em Copas, conseguiu se classificar para a disputa através das Eliminatórias da Concacaf no início do ano. Após o sorteio, caiu no grupo C, junto com a Argentina, Arábia Saudita e Polônia, seleções consideradas difíceis de se enfrentar. Por isso, vê o confronto deste sábado como forma de preparar os seus jogadores até novembro.

Do outro lado, a Nigéria chegou até as finais das Eliminatórias de seu continente, mas acabou eliminada e, por isso, perdeu a chance disputar a taça mais desejada do futebol no Catar. Agora, a seleção só vai enfrentar os mexicanos como amistoso e para preparar os seus jogadores.

Escalações de México x Nigéria:

Provável escalação do México: Carlos Acevedo (Ochoa); Erick Aguirre, Jesus Angulo, Israel Reyes, Álvarez; Córdova, Luis Chavez, Erick Sánchez; Roberto Alvarado, Santiago Giménez e Alejandro. Técnico: Gerardo Martino

Provável escalação da Nigéria: Francis Uzoho; Calvin Bassey, Balogun, William Troost-Ekong, Ola Aina; Etebo, Lookman, Joe Aribo, Frank Onyeka, Emmanuel Dennis; Victor Osimhein. Técnico: Augustine Eguavoen

Jornada de amistosos em maio

A última semana de maio em 2022 recebe alguns amistosos entre seleções, começando na sexta-feira com três partidas, seguindo até o domingo com uma.

Os jogos seguem o calendário da FIFA e, como a temporada na Europa já terminou, os jogadores estão completamente liberados para representarem os seus países, assim como em outros continentes.

Confira a seguir a lista de alguns dos amistosos de maio.