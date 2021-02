Milan x Crotone: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (07/02)

Milan e Crotone se enfrentam neste domingo (07), às 11h, no Giuseppe Meazza, pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. Depois de perder a liderança para a Inter de Milão, equipe de Ibrahimovic tem a chance de retomar o topo da tabela. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Milan x Crotone: onde assistir ao vivo?

O jogo possui transmissão ao vivo da plataforma Estádio TNT, do TNT Sports, às 11h (Horário de Brasília).

+ Al Ahly: conheça o adversário do Bayern de Munique no Mundial

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Possíveis escalações de Milan x Crotone

Ao time do Milan, os jogadores Bennacer, Sandro Tonali, Kjaer e Brahim Díaz estão lesionados e por isso não podem entrar em campo hoje. Entretanto, Çalhanoglu está de volta ao plantel.

Possível Milan: Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoglu, Rafael Leão; Ibrahimovic.

Ao time do Crotone, Messias está fora para cumprir suspensão, enquanto Nwankwo também não aparece na convocação. Com isso, a escalação deve ser a mesma do jogo anterior.

Possível Crotone: Cordaz; Magallán, Golemic, Marrone; Pereira, Eduardo, Zanellato, Benali, Reca; Di Carmine, Rivière.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a vigésima primeira rodada do Campeonato Italiano também traz outros jogos neste fim de semana. Ademais, confira os jogos e horários.

Fiorentina 0 x 2 Inter de Milão

Atalanta 3 x 3 Torino

Sassuolo 1 x 2 Spezia

Juventus 2 x 0 Roma

Genoa x Napoli

Benevento x Sampdoria – 08h30

Udinese x Verona – 11h

Parma x Bologna – 14h

Lazio x Cagliari – 16h45

Como estão as equipes nesta temporada?

Depois de perder a liderança para a Inter de Milão, a equipe do Milan aparece em segundo lugar com quarenta e seis pontos, ou seja, um a menos que o rival. Agora, se quiser retomar a primeira posição, precisa vencer o confronto de qualquer maneira. Por fim, enfrenta o Estrela Vermelha na Liga Europa.

Enquanto isso, o Crotone é o lanterna do Campeonato Italiano com apenas doze pontos. Dessa maneira, venceu três jogos, empatou também três e perdeu catorze. Com o resultado em seu favor, soma pontos e assim, empata com os rivais na tabela.