Milan x Napoli: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano – 14/03/2021

Milan e Napoli se enfrentam neste domingo (14) a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Giuseppe Meazza, em jogo da 27ª rodada do Campeonato Italiano. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Milan x Napoli: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em dois lugares:

No canal Bandsports, na tv fechada. SKY: 210, CLARO/NET:75, VIVO: 463, OI TV:168

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como chegam as equipes para o jogo?

O time do Milan aparece em segundo lugar com cinquenta e seis pontos. Então, com seis pontos a menos, pode diminuir a diferença para três se vencer e a Inter de Milão perder neste domingo. Dessa maneira, o time anfitrião não pode contar com brahimović, Mandžukić e Bennacer, enquanto Calábria, Romagnoli e Alessio são dúvidas.

Por outro lado, o Napoli também segue vivo na briga pela liderança. Em 6º com quarenta e sete pontos, precisa continuar vencendo na temporada para diminuir a diferença que existe com os primeiros colocados e torcer pelos rivais que entram em campo. Então, em seu plantel, Rrahmani e Ghoulam estão fora.

Possíveis escalações de Milan x Napoli

Possível Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meité, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Rafael Leão.

Possível Napoli: Ospina; Mário Rui, Lorenzo, Koulibaly, Elmas; Demme, Zieliński, Fabian Ruiz; Politano, Insigne, Mertens.

Últimos jogos

Ademais, o Napoli entrou em campo pela última vez no último domingo (07) contra o Bologna pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. Por 3 a 1, garantiu os três pontos.

Enquanto isso, na última quinta-feira (11) o Milan ficou no empate com o Manchester United por 1 a 1 no jogo de ida pelas oitavas de final da Liga Europa.

Jogos de hoje na tv (14/03): veja as partidas de futebol deste domingo