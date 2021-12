Milan x Salernitana: onde assistir, horário e escalações – 04/12

Abrindo a décima sexta rodada do Campeonato Italiano, as equipes de Milan x Salernitana se enfrentam neste sábado, 04/12, a partir das 11h (horário de Brasília) em confronto que promete embaralhar a tabela no Giuseppe Meazza. Confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Milan x Salernitana: A partida entre Milan e Salernitana terá transmissão ao vivo do canal ESPN, na TV fechada em operadoras por assinatura, além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza, cidade de Milão, na Itália

TV: ESPN

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em segundo lugar com 35 pontos, o Milan entra em campo neste sábado precisando da vitória de qualquer maneira já que, se vencer o confronto, pode assumir a liderança provisoriamente do Campeonato Italiano. Entretanto, isso só vai acontecer se o Napoli perder na rodada, com um ponto a mais do que o Milan na tabela. Por fim, depois de vencer o Genoa na rodada passada, acumula onze vitórias, dois empates e dois derrotas.

Enquanto isso, o Salernitana segue na lanterna do campeonato com 8 pontos ao vencer dois confrontos, empatar outros dois e perder também onze. Dessa maneira, mesmo com desfalques importates, os visitantes prometem buscar os três pontos para escapar do rebaixamento e ficar então na primeira divisão do futebol italiano.

Escalações de Milan x Salernitana:

O técnico Stefano Pioli tem baixas importantes em seu plantel para o jogo de hoje, começando com Rebic, Kjaer, Giroud, Calabria e Castillejo, todos lesionados.

Do outro lado, Bogdan, Ruggeri, Gondo, Coulibaly e Strandberg são os desfalques aos visitantes.

MILAN: Maignan; Romagnoli; Hernández, Tomori, Kalulu; Bakayoko, Tonali; Rafa Leão, Díaz, Messias; Ibrahimovic

SALERNITANA: Belec; Kechrida, Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Capezzi, Coulibaly, Zortea; Bonazzoli, Nwanko

Leia também:

A 2 rodadas do fim, quais as chances de rebaixamento na Série A?