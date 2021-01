Milan x Torino: onde assistir ao jogo da Copa da Itália (12/01)

Depois de se enfrentarem pelo Campeonato Italiano no fim de semana, Milan e Torino agora entram em campo em disputa pelas oitavas de final da Copa da Itália. O jogo acontece nesta terça-feira (12), às 16h45, no Estádio Giuseppe Meazza. Assim, quem ganhar está classificado para as quartas. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Milan x Torino: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN, às 16h45 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes nesta temporada?

Lider do Campeonato Italiano, o Milan mantém a vantagem de três pontos com o vice-líder. Ao todo, o time de Milão perdeu apenas uma vez, diante da Juventus, na penúltima rodada do torneio. Por fim, enfrenta o Estrela Vermelha na Liga Europa.

Enquanto isso, o Torino aparece na zona de rebaixamento, em 18º com doze pontos. Dessa maneira, venceu apenas dois jogos, empatou seis e perdeu nove. Hoje, tem a chance de se redimir diante aos torcedores se garantir a vaga nas quartas de final seja como for. Então, a equipe de Turim não disputa outras competições internacionais.

Prováveis escalações de Milan x Torino

Saelemaekers, Gabbia e Bennacer são os principais desfalques da equipe. Ademais, Ibrahimovic jogou alguns minutos no último fim de semana pelo Campeonato Italiano portanto deve estar disponível novamente ao técnico Stefano Pioli, assim como Çalhanoglu.

Provável Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali, Castillejo, Díaz, Hauge, Ibrahimovic.

Federico Bonazzoli saiu do treino mais cedo nesta segunda (11) após sentir fortes dores na coxa esquerda. Contudo, agora torna-se dúvida. Então, o Torino deve vir com força máxima neste confronto, já que perdeu a disputa anterior durante o Italiano.

Provável Torino: Sirigu; Lyanco, Izzo, Bremer, Singo; Lukic, Rincón, Gojak, Rodríguez; Verdi, Belotti.

Confira os jogos da Copa da Itália

Além disso, as oitavas de final da Copa da Itália seguem com outros jogos na semana. Ademais, todos eles possuem transmissão do streaming DAZN.

Fiorentina x Inter de Milão – Quarta-feira – 11h

Napoli x Empoli – Quarta-feira – 13h45

Juventus x Genoa – Quarta-feira – 16h45

Sassuolo x SPAL – Quinta-feira – 13h30

Atalanta x Cagliari – Quinta-feira – 17h15

Roma x Spezia – Terça-feira (19) – 17h15

Lazio x Parma – Quinta-feira (21) – 17h15