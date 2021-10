Milan x Torino: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo – 26/10

Buscando a liderança, a equipe do Milan recebe o Torino nesta terça-feira, 26/10, a partir das 15h45 (horário de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Italiano no Giuseppe Meazza. Confira todas as informações para assistir ao vivo o jogo do Milan x Torino.

Onde vai passar o jogo do Milan x Torino hoje ao vivo? O confronto entre Milan e Torino terá transmissão ao vivo do canal ESPN, na TV fechada, a partir das 15h45 (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 26 de outubro de 2021

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza, cidade de Milão, na Itália

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Milan x Torino

O técnico do Milan, Stefano Pioli, poderá contar com Kessie, recuperado de lesão, enquanto Theo Hernández é dúvida para o confronto de hoje.

Já o time visitante segue sem Verdi, Pjaca, Ansaldi e Mandragora.

Milan : Tararusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Rafael Leão; Ibrahimovic

: Tararusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Rafael Leão; Ibrahimovic Torino: Savic; Djidji, Bremer, Buongirno; Ansaldi, Pobega, Lukic, Singo; Linetty, Brekalo; Sanabria

Principais informações sobre o jogo de hoje

O Milan tem a chance de assumir a primeira posição no Campeonato Italiano nesta terça. Invicto com 25 pontos na vice-liderança e empatado com o líder Napoli, o elenco goleou o Bologna no último sábado e agora busca mais uma vitória na impecável campanha sob o comando de Stefano Pioli.

Enquanto isso, o Torino segue na 12ª posição da tabela com 11 pontos. Apesar de muitas vezes não demonstrar um bom desempenho em campo, venceu o Genoa no fim de semana mesmo depois de perder para o Napoli, atual dono da ponta, enquanto entra em campo nesta terça em busca da segunda vitória seguida.

+ Quais são os times mais ricos do Brasil? Veja os números