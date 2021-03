Milan x Udinese: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (03/03)

Milan e Udinese se enfrentam nesta quarta-feira (03) a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Giuseppe Meazza, na Itália, em jogo da 25ª rodada do Campeonato Italiano. Se vencer, equipe anfitriã diminui a diferença com o líder. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Milan x Udinese: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em dois lugares:

No canal Sportv, na tv fechada

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como vem Milan x Udinese para o jogo?

Em segundo lugar com cinquenta e dois pontos no Campeonato Italiano está o Milan. Depois de liderar por diversas rodadas, a equipe tropeçou e foi destronada pelo principal rival, a Inter de Milão. Agora, busca de qualquer maneira retomar a ponta da tabela. Assim, para o confronto desta quarta, Mandžukić e Bennacer seguem em recuperação.

Enquanto isso, a Udinese luta para subir na classificação e escapar definitivamente da zona de rebaixamento. Portanto em 12º com vinte e oito pontos, a equipe visitante pretende continuar vencendo para afastar qualquer perigo. No jogo de hoje, o time de Udine não tem Rodrigo, Pussetto e Jajalo.

Possíveis escalações

Possível Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Hernandez, Romagnoli; Tonali, Kessie; Saelemaekeres, Çalhanoglu, Rebic; Ibrahimovic (Leão).

Possível Udinese: Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Larsen, Walace, De Paul, Makengo, Molina; Llorente, Nestorovski,

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo no último domingo (28) pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. Então, por 1 a 0, a Udinese venceu a Fiorentina jogando em casa.

Por fim, o Milan derrotou a Roma por 2 a 1 em clássico italiano.

