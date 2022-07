Milan x Wolfsberger: onde assistir, horário e escalação (27/07)

Em amistoso, Milan x Wolfsberger se enfrentam hoje, a partir das 14h (Horário de Brasília), durante a pré-temporada do futebol internacional. Jogando no Worthersee Stadion, na cidade austríaca de Klagenfurt, confira onde assistir ao vivo o confronto.

Onde assistir Milan x Wolfsberger hoje

O jogo do Milan x Wolfsberger hoje vai passar no Star +, a partir das 14h, horário de Brasília, diretamente do Worthersee Stadion, em Klagenfurt, na Áustria.

Sem transmissão pela TV, o serviço de streaming é a única maneira do torcedor assistir o jogo nesta quarta-feira, disponível somente para assinantes. A plataforma do Star + pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou no aplicativo para Android e iOS.

Data: Quarta-feira, 27/07/2022

Horário: 14h (Horário de Brasília)

Local: Worthersee Stadion, em Klagenfurt, na Áustria.

Onde assistir Milan x Wolfsberger: Star +

Provável escalação de Milan x Wolfsberger

Escalação do Milan: Tatarusanu; Florenzi, Kalulu, Matteo Gabbia, Toure; Sandro Tonali, Marco Brescianini, Brahim Diaz, Junior Messias; Rebic e Giroud.

Escalação do Wolfsberger: Hendrik; Jasic, Schifferl, Piesinger, Lochosvilli, Veratschnig; Taferner, Mario, Konstantin; Tai e Rocher.

Este é o terceiro amistoso do Milna na pré-temporada. O clube italiano venceu o Colônia no início do mês de julho, mas perdeu para o ZTE no fim de semana. Entretanto, o atual campeão do Campeonato Italiano tem pela frente outros três grandes desafios antes do início da nova temporada, disposto a treinar os jogadores e escolher a melhor formação para começar com o pé direito.

Do outro lado, o Wolfsberger tem disputado amistosos enquanto a nova temporada do Campeonato Austríaco não começa. O elenco jogou contra Sparta Praga, Grazer AK, Holstein Kiel, Debreceni, Sturm e outros pequenos times do seu país. Agora, vê um grande oponente dentro de campo para enfrentar e, por isso, deve optar por escalar os principais jogadores do seu plantel.

Quando vai começar o Campeonato Italiano?

O Campeonato Italiano vai começar em 14 de agosto, domingo, com todas as vinte equipes da primeira divisão entrando em campo por horários diferentes.

O calendário ainda não possui todas as informações da temporada e, por isso, não há como ter acesso como horário e transmissões.

É importante ressaltar que este ano as competições serão mais curtas já que a Copa do Mundo no Catar vai acontecer em novembro e dezembro, com todos os torneios do futebol paralisados.

