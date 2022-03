Mirassol x Água Santa: onde assistir ao vivo e horário hoje (25/03)

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira, 25 de março, pela primeira fase do Troféu do Interior

Mirassol e Água Santa se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 19h, pela primeira fase do Troféu do Interior em 2022, jogando no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, no interior do estado. Confira todos os detalhes da transmissão e onde assistir Mirassol x Água Santa ao vivo.

O elenco anfitrião vem de derrota para a Ferroviária, enquanto os adversários perderam para o Santos.

Onde assistir Mirassol x Água Santa

O jogo entre Mirassol e Água Santa hoje vai passar no Premiere e Paulistão Play, a partir das 19h, no horário de Brasília para todos os estados do Brasil.

O torcedor pode acompanhar o jogo de hoje no streaming Paulistão Play, disponível por R$34,99 no site (www.paulistaoplay.com.br) ou aplicativo.

Já o Premiere pode ser encontrado através dos canais em operadoras por assinatura ou no site oficial (www.premiere.globo.com) por valores de R$49,90 até R$89,90.

A arbitragem será de Thiago Lourenço.

Escalação de Mirassol e Água Santa

O elenco do Mirassol fez bonito na primeira fase do Campeonato Paulista este ano. No grupo C, terminou em último lugar com 17 pontos, apenas dois pontos atrás do segundo colocado na classificação. Ao todo, o time do interior paulista fez quatro vitórias, cinco empates e três derrotas. Agora, espera vencer a partida desta sexta-feira para chegar até a semifinal do Troféu.

Provável Mirassol: Darley, Pará, Rayan, Kelven, Ferreira, Luis Oyama, Neto, Fabinho, Camilo, Zeca e Fabrício

O elenco do Água Santa escapou do rebaixamento e, mesmo depois de não se classificar para disputar as quartas de final do Paulistão, conseguiu uma vaga no Troféu do Interior pela temporada. Agora, em partida única, tem pela frente um grande adversário em busca do título.

Provável Água Santa: Victor Bernardes, Alex da Silva, Rhuan Ferreira, Jeferson Silva, Hélder, Caique, Rodrigo Sam, Dada, Fernando, Lele e Vinicius

Mirassol x Água Santa último jogo

O último encontro entre Mirassol e Água Santa aconteceu em 20 de fevereiro de 2022, na temporada atual, pela primeira fase do Campeonato Paulista.

Por 2 x 1, o elenco do Mirassol venceu o adversário com gols de Zeca e Fabrício Daniel, enquanto Hélder descontou.

Confira a seguir no vídeo como foi o último jogo entre os times.

